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Прокуратуру Одещини очолив Андрій Сваток: що відомо про нового керівника

Новий очільник Одеської прокуратури Андрій Сваток. Фото: Андрій Сваток/FacebookНовий очільник Одеської прокуратури Андрій Сваток. Фото: Андрій Сваток/Facebook

Головою Одеської обласної прокуратури став Андрій Сваток, який до цього працював заступником керівника Київської облпрокуратури.

Про це повідомляє Одеська облпрокуратури.

Андрій Сваток народився 21 червня 1986 року в Києві. Свою кар’єру в органах прокуратури розпочав у 2009 році як помічник прокурора Оболонського району столиці, пізніше працював прокурором і старшим прокурором цього ж району.

У 2013–2015 роках обіймав посаду старшого прокурора відділу нагляду за дотриманням законодавства у сфері протидії корупції. Згодом продовжив роботу в Генеральній прокуратурі.

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З 2016 по 2020 рік очолював управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області.

Після цього працював у Житомирській та Київській обласних прокуратурах, зокрема у сферах контролю за Національною поліцією та боротьби з організованою злочинністю.

За декларацією, Сваток безоплатно користується кімнатою в гуртожитку в Києві, але також володіє квартирою у столиці вартістю понад 2,5 мільйони гривень. Його дружина має ще одну квартиру за 1,5 мільйони гривень, два паркомісця та земельну ділянку на Київщині, де подружжя зводить будинок.

Крім того, дружина прокурора задекларувала колекцію ювелірних виробів, зокрема два годинники Rolex, прикраси від Graff та Tiffany. Родина також має три автомобілі, а готівкою зберігає понад 300 тисяч доларів і 800 тисяч гривень.

Нагадаємо, що генеральний прокурор України Руслан Кравченко призначив нового керівника прокуратури Миколаївської області. Структуру очолив Ігор Домущей.

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