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Підприємці Миколаївщини сплатили майже ₴20 млн за ліцензії на алкоголь, тютюн і пальне

Краєвид Миколаєва. Ілюстративне фото: «МикВісті»Краєвид Миколаєва. Ілюстративне фото: «МикВісті»

У першому півріччі 2025 року підприємці Миколаївської області поповнили місцеві бюджети на 19,8 мільйона гривень, сплативши за ліцензії на виробництво та продаж підакцизних товарів. Зокрема, йдеться про спирт коньячний, алкогольні напої, тютюнові вироби, рідини для електронних сигарет та пальне.

Як повідомили в обласному управлінні ДПС, надходження зросли на понад 32% або на 4,8 мільйонів гривень порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Протягом шести місяців цього року платникам регіону видали 4120 ліцензій на право оптової й роздрібної торгівлі зазначеною продукцією. Водночас через порушення податкового законодавства анулювали 899 ліцензій.

Раніше повідомлялось, що у травні Миколаївщина отримала майже 12 мільйонів гривень за ліцензії, тоді надходження зросли на третину.

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