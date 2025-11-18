Дві фірми змовилися під час торгів на закупівлю техніки для мерії Миколаєва: їх оштрафували на 270 тис. грн. Ілюстративне фото: «МикВісті»

Компанії «АЙПІ РІШЕННЯ» та «КОНУС-ВІДЕО» змовились між собою під час відкритих торгів у 2021 році. Тоді виконавчий комітет Миколаївської міської ради проводив закупівлю апаратури.

Про це повідомили у Південному міжобласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету України.

Перевірка показала, що їхні дії були узгодженими під час їх підготовки та участі в торгах. Тому 14 листопада Антимонопольний комітет визнав їхні дії порушенням закону та оштрафував компанії на 272 тисячі гривень.

Також у відомстві нагадали, що за законом компанії, які порушували правила під час тендерів протягом останніх трьох років, не можуть брати участь у нових державних закупівлях.

«Згідно з Законом України «Про публічні закупівлі», підставою для відмови в участі у процедурі закупівлі є той факт, що суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що Миколаївська міська рада обрала компанію «КОНУС-ВІДЕО», яка займатиметься будівництвом системи відеоспостереження та аналітики «Безпечне місто» за 67,4 мільйона гривень.