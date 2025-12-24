Як працює «Чуйка 3.0»: принцип дії, функції, переваги

«Чуйка 3.0» – це тридіапазонний портативний детектор дронів, призначений для детекції аналогового відеосигналу та виявлення БПЛА у режимі реального часу. Це індивідуальний пристрій, який допомагає бійцю своєчасно дізнатися про наближення загрози, забезпечуючи раннє попередження про появу дронів-розвідників і FPV-дронів. Завдяки цьому «Чуйка 3.0» допомагає оперативно оцінювати загрозу та приймати рішення, критично важливі для захисту життя та позицій.

Принцип дії «Чуйка 3.0»

«Чуйка 3.0» працює на основі пасивного перехоплення та аналізу сигналів у частотних діапазонах 1.2 ГГц, 3.3 ГГц та 5.8 ГГц. Пасивне прослуховування дозволяє залишатися абсолютно непомітним для противника, водночас фіксуючи навіть слабкі сигнали.

Після увімкнення пристрій починає сканувати радіоефір. Пристрій постійно сканує діапазони, цикл сканування триває лише 4–8 секунд, що дозволяє швидко зафіксувати появу ворожого дрона в зоні дії. Він фіксує радіоактивність у межах доступних частот, це дозволяє своєчасно виявляти канали аналогового відео звʼязку БПЛА, зокрема тих, що використовують FPV, що робить пристрій ефективним детектором fpv дронів.

Дані відображаються на двох екранах пристрою у зрозумілому форматі. Маленький екран відображає гістограму роботи пристрою, з якої можна зрозуміти кількість та рівень сигналу задетектованих каналів, а на великий можна вивести перехоплений аналоговий відеосигнал.

Основні функції «Чуйка 3.0»

«Чуйка 3.0» призначена для перехоплення аналогового відеосигналу у найпоширеніших частотних діапазонах, які використовують БПЛА та FPV-системи, а саме 1.2 ГГц, 3.3 ГГц та 5.8 ГГц.

Окрім візуального відображення інформації, пристрій подає світлові та звукові сигнали індикації, що додатково попереджають користувача про можливу присутність дрона. Це дає можливість виявити БПЛА ще до його фізичного наближення та виграти критичний час для реагування.

Переваги пристрою «Чуйка 3.0»

«Чуйка 3.0» забезпечує точне розпізнавання аналогових відеосигналів та має кодифікацію НАТО, що підтверджує відповідність міжнародним стандартам.

Під час роботи в автомобілях, бронетехніці, бліндажах або будівлях рекомендується використовувати «Чуйку 3.0» у парі з виносними антенами, щоб забезпечити стабільне та надійне виявлення дронів.

Систему розроблено українською інженерною командою BlueBird Tech, яка спеціалізується на високоточних радіоелектронних системах розвідки. Завдяки їхньому досвіду пристрій поєднав високу точність та надійність.

Висновок

«Чуйка 3.0» – це приклад того, як українська інженерія відповідає на виклики сучасної війни. Вона дає підрозділам можливість раніше помічати загрозу, краще розуміти, що відбувається в радіоефірі, та приймати рішення на основі реальних даних, а не здогадів. Детектор дронів повноцінний інструмент індивідуальної радіоелектронної розвідки, який посилює оборону позицій, допомагає уникати втрат і дає командирам більше інформації для планування дій.