Як правильно фарбувати стелю: поради для рівного та якісного покриття

Якісне фарбування стелі вимагає не лише гарної фарби, а й чіткої послідовності дій. Навіть найдорожчі матеріали не забезпечать ідеального результату, якщо поверхня погано підготовлена. Важливо дотримуватися технології — від очищення основи до нанесення останнього шару. Детальні рекомендації можна знайти у статті від німецького виробника КРАЙЗЕЛЬ за посиланням: https://www.kreisel.ua/trendi-ta-rishennja/jak-pravilno-farbuvati-stelju.

Підготовка поверхні перед фарбуванням

Рівне покриття починається з ретельної підготовки стелі. Основа має бути сухою, твердою та очищеною від пилу, жиру й старих лакофарбових матеріалів. Якщо на поверхні є тріщини чи відколи, їх потрібно зашпаклювати та відшліфувати після висихання.

Перед нанесенням фарби обов’язкове ґрунтування стелі, що забезпечує кращу адгезію, зменшує поглинання і попереджає появу плям. Для цього ідеально підходить KREISEL 308 — гелевий ґрунт глибокого проникнення. Його головна особливість — гелева консистенція, завдяки чому ґрунт не капає з інструмента під час роботи, рівномірно розподіляється що особливо зручно при ґрунтуванні стелі.

Серед основних етапів підготовки:

очищення поверхні від пилу та бруду;

локальний ремонт стелі у місцях відшарування або тріщин;

у місцях відшарування або тріщин; нанесення ґрунту валиком або щіткою у два шари з інтервалом для висихання;

перевірка рівності перед фарбуванням.

Вибір фарб для стелі

Щоб отримати стелю без смуг, потрібно обрати правильну фарбу для стелі з відповідною в’язкістю, ступенем білизни та зчепленням. Для інтер’єрних робіт КРАЙЗЕЛЬ пропонує два оптимальні продукти:

KREISEL 011 — латексна інтер’єрна фарба з високою покривною здатністю та стійкістю до миття. Дає матове, рівне покриття без блиску, підходить для житлових і громадських приміщень.

KREISEL 012 — акрилова екстра-біла фарба для приміщень, де важлива ідеальна білизна. Добре лягає на штукатурки, гіпсокартон і бетон, легко наноситься та не створює патьоків.

Перед нанесенням фарбу слід перемішати міксером, для нанесення слід використовувати валик із середнім ворсом, а для великих площ — безповітряний фарборозпилювач. Кожен шар наноситься рівномірно, без пропусків, у напрямках, перпендикулярних один до одного.

Як фарбувати стелю без смуг та рівномірно?

Під час фарбування стелі головне — дотримуватися технології нанесення. Роботи потрібно виконувати при температурі +5-25 °C, за помірної вологості. Фарбування має бути безперервним, щоб уникнути стиків між підсохлими ділянками.

Щоб досягти рівного покриття, дотримуйтесь таких правил:

слід наносити фарбу швидко, без тривалих перерв між секціями;

не розбавляйте фарбу водою понад рекомендовану норму;

другий шар наносьте лише після повного висихання першого (через 4–12 годин);

уникайте потрапляння прямих сонячних променів під час роботи.

Отже, щоб отримати гладку стелю без смуг, потрібно якісно підготувати основу, правильно заґрунтувати її та використати сумісні фарбувальні матеріали. Системне поєднання ґрунту KREISEL 308 з фарбами KREISEL 011 або KREISEL 012 гарантує рівномірне покриття, чистий колір і стійкий результат на роки.