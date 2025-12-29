 Різні види велотренажерів – навіщо стільки?

Різні види велотренажерів – навіщо стільки?

Ви вирішили створити міні спортзал у квартирі чи будинку? Для цього доведеться виділити окрему кімнату і придбати спеціальний інвентар. А якщо такої можливості немає, а хочеться підтримувати хорошу фізичну форму, то що робити? Тим більше відвідувати спортзал по різним причинам не виходить.

А нічого страшного, бо достатньо придбати один тренажер і можна і форму підтримувати, і худнути, і навіть проводити реабілітацію після травми. Головне підібрати правильний вид, бо виробники велотренажерів пропонують різні варіації і всі вони представлені в інтернет магазині Лісопед.

Для Профі, для Аматорів, для Початківців і навіть для Людей Старшого віку

Отже інтернет магазин пропонує великий вибір велотренажерів і відрізняються вони не тільки марками виробників. В першу чергу всі тренажери відрізняються за особливостями функціонування, конструкцією і результатами, які можна досягти з їх допомогою. Всі ці параметри впливають також і на ціну, тому придбати для дому можна як преміальні професійні моделі, так і екземпляри бюджетні. Отже велотренажери можуть бути:

  • Механічними (самий простий і недорогий варіант);
  • Магнітними;
  • Електромагнітними;
  • Горизонтальними;
  • Типу спінінг.

Механічний велотренажер відрізняється тим що він універсальний, низька ціна, простота експлуатації, здатність забезпечувати нормальний рівень навантажень. Але без великої кількості тренувальних програм. А ще він працює досить шумно, але не потребує електроживлення.

Магнітний велотренажер працює майже тихо, має більш плавний хід і більшу кількість налаштувань. Та він вже на порядок дорожчий ніж механічний. Електромагнітний ще дорожчий але не це його головна особливість – цей вид тренажеру працює від електроживлення. Тому в сучасних умовах це хороший варіант, але є певні ризики, що у вас не буде постійної можливості його використовувати. В будь-якому випадку електромагнітний велотренажер – це вже високий рівень тренувань з хорошою інтенсивністю. А от професійний рівень тренувань може забезпечити спінінг або сайклінг. Але якщо у вас є проблеми зі здоров’ям, суглобами, серцем то це геть не ваш варіант.

Сайклінг – то для Профі, бо це практично точна копія спортивного велосипеду. Тому якщо ви не готові кататися по вулицям на спортивному велосипеді, бо це велике навантаження для вашого організму, то і від придання сайклінгу теж треба відмовитися.

А от для тих у кого проблеми з колінами чи спиною, хто проводить реабілітацію після травми чи взагалі мова йде про людину похилого віку, то кращий вибір – горизонтальний велотренажер, який оснащений спинкою і дозволяє під час тренування приймати напівлежаче положення тіла. Чи є у нього мінуси? Так він займає більше місця. Але якщо для вас важливо займатися спортом навіть у похилому віці чи після травми, то ви точно знайдете де його розташувати. А консультанти Lisoped допоможуть підібрати краще рішення і по функціоналу, і по габаритам, і по ціні.

