Зростання цін на золото частково компенсувало Росії втрати від заморожених активів, — медіа

Зростання ціни на золото компенсувало Росії втрату заморожених активів. Ілюстративне фото: Karl Mathis

Різке подорожчання золота дозволило Росії суттєво збільшити вартість своїх резервів і частково перекрити втрати від заморожених за кордоном активів. Із початку повномасштабного вторгнення в Україну золоті запаси Центрального банку РФ зросли більш ніж на 216 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, сума суверенних активів Росії, заморожених у країнах ЄС, становить близько 244 мільярди доларів. Основним чинником зростання стало стрімке подорожчання золота: у 2025 році ціна на метал зросла приблизно на 65%, що стало найвищим річним приростом із 1979 року.

Росія є другим у світі виробником золота та видобуває понад 300 тонн на рік. Водночас після 2022 року російське золото фактично витіснене із західних ринків — його не приймає Лондонська асоціація ринку дорогоцінних металів. Це значно ускладнює великі продажі, зокрема й азійським покупцям, де російський центробанк стикається з конкуренцією з боку нового видобутку, який також перебуває під санкціями.

Аналітики зазначають, що зростання цін на золото триває вже кілька років через активні закупівлі центральних банків, побоювання щодо інфляції, геополітичну нестабільність і пошук інвесторами «тихої гавані» на тлі торговельних конфліктів.

За даними Центробанку РФ, наприкінці минулого року міжнародні резерви Росії становили 755 млрд доларів, з яких 326,5 мільярди доларів припадали на золото. Відтоді ціна металу зросла ще більш ніж на 8% і перевищила 4700 доларів за унцію.

У Мінфіні РФ прогнозують подальше зростання вартості золота, до понад п'ять тисяч доларів за унцію. Там пов’язують цю тенденцію зі зниженням довіри до світових резервних валют і спробами конфіскації російських активів, що, на їхню думку, лише підсилює інтерес до золота.

Водночас Bloomberg зазначає, що наприкінці минулого року Банк Росії почав використовувати частину золотих резервів. Їхній обсяг скоротився на 0,2 млн тройських унцій — до 74,8 мільйона унцій, що пов’язано з продажем активів Фонду національного добробуту для покриття бюджетного дефіциту.

Раніше сенатор США Ліндсі Грем заявив, що президент США Дональд Трамп «дав зелене світло» двопартійному законопроєкту щодо запровадження санкцій проти Росії.