 РФ заробила $216 млрд за рахунок здорожчання золота через війну проти України

  • середа

    21 січня, 2026

  • 0.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 21 січня , 2026 середа

  • Миколаїв • 0.4° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Зростання цін на золото частково компенсувало Росії втрати від заморожених активів, — медіа

Зростання ціни на золото компенсувало Росії втрату заморожених активів. Ілюстративне фото: Karl MathisЗростання ціни на золото компенсувало Росії втрату заморожених активів. Ілюстративне фото: Karl Mathis

Різке подорожчання золота дозволило Росії суттєво збільшити вартість своїх резервів і частково перекрити втрати від заморожених за кордоном активів. Із початку повномасштабного вторгнення в Україну золоті запаси Центрального банку РФ зросли більш ніж на 216 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, сума суверенних активів Росії, заморожених у країнах ЄС, становить близько 244 мільярди доларів. Основним чинником зростання стало стрімке подорожчання золота: у 2025 році ціна на метал зросла приблизно на 65%, що стало найвищим річним приростом із 1979 року.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Росія є другим у світі виробником золота та видобуває понад 300 тонн на рік. Водночас після 2022 року російське золото фактично витіснене із західних ринків — його не приймає Лондонська асоціація ринку дорогоцінних металів. Це значно ускладнює великі продажі, зокрема й азійським покупцям, де російський центробанк стикається з конкуренцією з боку нового видобутку, який також перебуває під санкціями.

Аналітики зазначають, що зростання цін на золото триває вже кілька років через активні закупівлі центральних банків, побоювання щодо інфляції, геополітичну нестабільність і пошук інвесторами «тихої гавані» на тлі торговельних конфліктів.

За даними Центробанку РФ, наприкінці минулого року міжнародні резерви Росії становили 755 млрд доларів, з яких 326,5 мільярди доларів припадали на золото. Відтоді ціна металу зросла ще більш ніж на 8% і перевищила 4700 доларів за унцію.

У Мінфіні РФ прогнозують подальше зростання вартості золота, до понад п'ять тисяч доларів за унцію. Там пов’язують цю тенденцію зі зниженням довіри до світових резервних валют і спробами конфіскації російських активів, що, на їхню думку, лише підсилює інтерес до золота.

Водночас Bloomberg зазначає, що наприкінці минулого року Банк Росії почав використовувати частину золотих резервів. Їхній обсяг скоротився на 0,2 млн тройських унцій — до 74,8 мільйона унцій, що пов’язано з продажем активів Фонду національного добробуту для покриття бюджетного дефіциту.

Раніше сенатор США Ліндсі Грем заявив, що президент США Дональд Трамп «дав зелене світло» двопартійному законопроєкту щодо запровадження санкцій проти Росії.

Останні новини про: Війна в Україні

Французька компанія Renault виготовлятиме дрони для України, — медіа
Попри відключення світла лікарні Миколаєва працюють у штатному режимі, — міськрада
Майже 60% Києва без світла: Зеленський вимагає посилення заходів
Реклама
Читайте також:
новини
Миколаїв не має вільних генераторів для Києва, — віцемер Луков

Анна Гакман
новини
В управлінні спорту Миколаєва провели обшук у справі фіктивного бронювання

Аліса Мелік-Адамян
новини
«Хай ставлять генератори», — в облтеплоенерго заявили, що не відповідають за опалення ЖК «Рів’єра»

Анна Гакман
новини
У Миколаєві під час відключень світла без опалення залишаються лише 10 будинків, — директор облтеплоенерго

Анна Гакман
новини
Фігурантів справи щодо кейтерингу у школах Миколаєва випустили з СІЗО під заставу

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Майже 60% Києва без світла: Зеленський вимагає посилення заходів
Попри відключення світла лікарні Миколаєва працюють у штатному режимі, — міськрада
Французька компанія Renault виготовлятиме дрони для України, — медіа

В управлінні спорту Миколаєва провели обшук у справі фіктивного бронювання

Телефони та машини чоловіка: ВАКС з третьої спроби частково заарештував майно Тимошенко

4 години тому

Тепло, точки видачі води та робота шкіл: яка зараз ситуація у Миколаєві

Анна Гакман

Головне сьогодні