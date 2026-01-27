Чи можна класти гроші на депозит під час війни

Питання «чи варто класти гроші на депозит під час війни» не має універсальної відповіді для всіх, бо в кожного різні ризики, дохід та плани на найближчі місяці чи рік.

Але депозит і в умовах війни залишається одним із найзрозуміліших способів збереження коштів, якщо підходити до нього раціонально: як до способу не «заробити», а мінімізувати втрати від інфляції та незапланованих витрат.

Що реально дає депозит у воєнний час

Найголовніше, що дає депозити в банках — це дисципліна. Коли гроші лежать «під рукою» на картці, їх легко витратити на дрібниці або непередбачені покупки, які здаються терміновими та важливими. Депозит із фіксованим строком створює психологічний бар’єр: щоб забрати кошти, треба ухвалити рішення, інколи втратити частину відсотків. Це допомагає тримати фінансовий план, навіть якщо навколо суцільна невизначеність.

Ще одна перевага депозиту полягає у прогнозованості. Він має зрозумілу відсоткову ставку та визначений графік виплат. Це не інструмент, який постійно «стрибає» в ціні, як інвестиції з коливаннями, і не історія про принцип «високий ризик — високий прибуток». Депозит зазвичай дає більш стабільний і передбачуваний результат. У воєнний час така передбачуваність нерідко важливіша, ніж прагнення отримати максимальний дохід.

Окрім того, депозит може, хоч і частково, але захистити від інфляції. Дійсно, депозит не завжди перемагає інфляцію, особливо якщо ціни ростуть швидше, ніж ставки за вкладами. Проте депозит може зменшити розрив між тим, скільки гроші втрачають «під матрацом», і тим, що ви отримуєте від банку Банк Кредит Дніпро. Це вже плюс, якщо ви обираєте безпечніший формат зберігання.

Ризики, які треба врахувати

Під час війни перший ризик — ліквідність. Сьогодні ви планували «заморозити» гроші на три місяці, а завтра може знадобитися термінова евакуація, лікування, ремонт після обстрілу або допомога родині. Тому депозит підходить лише для тієї суми, яка не є критичною для вашого щоденного життя. Гроші на «подушку безпеки» краще тримати доступними: на рахунку або в іншому інструменті, який можна швидко використати без втрат.

Другий ризик становлять умови дострокового розірвання. У всіх банках правила різні: десь при знятті до строку відсотки «згорають», десь нараховуються за мінімальною ставкою, десь є обмеження по датах. Це не дрібниця, а критичний пункт, тим більше під час війни. Краще завчасно знати, скільки ви втратите, якщо ситуація погіршиться.

Третій ризик валютний. Депозити у гривні можуть давати вищий відсоток, але несуть ризик знецінення через коливання курсу та інфляцію. Валютні депозити часто мають меншу ставку, однак часто сприймаються як «тихіша гавань». Але ідеального варіанту немає: хтось обирає гривню, щоб бодай частково компенсувати інфляцію, хтось — валюту як спосіб знизити курсовий ризик. Розумний компроміс — диверсифікація: не складати всі заощадження в один кошик.

Коли доречно робити депозит

Якщо у вас уже є резерв на 2–3 місяці базових витрат у швидкому доступі. Якщо ви маєте стабільний дохід і розумієте, що найближчим часом не плануєте великих витрат. Якщо вам важливо «закрити» гроші від імпульсивних рішень і накопичити на конкретну мету: навчання, ремонт, техніку, лікування, внесок на житло. Якщо ви готові обрати короткий строк або депозит із можливістю поповнення, щоб зберегти гнучкість.

Якщо кожна гривня може знадобитися будь-якої миті, або якщо ви зараз у періоді нестабільних доходів, депозит може створити зайвий стрес. У таких умовах важливіше мати маневр, ніж відсотки. Також не варто робити депозит єдиною стратегією збереження: війна — це час, коли фінансова система загалом працює, але ризик непередбачуваних подій завжди вищий.

Як підходити до вибору депозиту прагматично

Найпростішим підходом є поділ коштів на кілька частин. Перша — резерв швидкого доступу (на життя і форс-мажори). Друга — середньострокові гроші, які можна покласти на короткі депозити 1–3 місяці або «драбинкою»: розбити суму на кілька вкладiв із різними датами завершення. Третя — довші накопичення, але лише якщо ваші обставини дозволяють планувати.

Звертайте увагу на строк, умови дострокового зняття, можливість поповнення, виплату відсотків (щомісяця чи в кінці), а також на надійність банку. Важливо й те, як вам зручно керувати вкладом: онлайн, через застосунок, без зайвих походів у відділення.

Депозит під час війни може бути нормальним рішенням, але лише як частина фінансової системи, а не як чарівна паличка. Його задача — зберегти гроші більш системно, трохи зменшити втрати від інфляції та навести лад у власних фінансах. Якщо у вас є резерв і ви можете дозволити собі заморозити частину грошей на короткий строк, депозит може працювати. Якщо ж зараз головне — гнучкість і миттєвий доступ до грошей, тоді краще спершу сформувати подушку безпеки, а вже потім думати про відсотки.