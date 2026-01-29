Молочниця: які аналізи підтверджують Candida і чим відрізняються методи

Молочниця — це запалення, яке викликає грибок роду Кандиди. Його наявність в організмі не завжди означає хворобу, тому що невелика кількість цих мікроорганізмів може бути нормою. Однак коли порушується баланс мікрофлори, то розвивається активне зростання грибка, з'являються свербіж, виділення і дискомфорт.

У лабораторії «Ескулаб» пацієнтки можуть не тільки здати матеріал, але й отримати консультацію щодо вибору аналізів, тому що різні методи дають різну інформацію. Так, одні виявляють сам грибок, інші — його кількість або чутливість до ліків. Точність результату залежить від підготовки до дослідження і правильного взяття матеріалу.

Які аналізи підтверджують Candida: порівняння методів

Для підтвердження кандидозу використовуються різні підходи:

Мікроскопія мазка. Швидкий і доступний метод, який показує наявність грибків у матеріалі, але не завжди дозволяє оцінити їх кількість і вид. Посів (культуральне дослідження). Дозволяє виростити грибок і визначити його вид, а також оцінити кількість колоній, але займає більше часу. ПЦР. Чутливий метод, який виявляє ДНК Candida навіть при невеликій кількості, але не завжди показує, чи інфекція активна, чи це просто носійство. Антиген/антигенне тестування. Використовується рідше, але допомагає визначити специфічні маркери грибка, що корисно в сумнівних випадках. Дослідження на чутливість до антимікотиків. Робиться на основі посіву і допомагає вибрати препарат, особливо при рецидивах або неефективності лікування.

Кожен метод важливий у своїй ситуації, і тільки комплексний підхід дає впевненість у діагнозі.

Як вибрати правильний аналіз і не переплутати з іншими станами

Вибір аналізу залежить від симптомів, частоти рецидивів і цілей діагностики:

при першому епізоді частіше достатньо мікроскопії та мазка, щоб підтвердити грибкову природу симптомів;

при частих рецидивах або неефективності лікування потрібен посів, а також тест на чутливість, щоб виключити резистентність;

якщо симптоми є, але мікроскопія негативна, ПЛР допомагає виявити приховану інфекцію або носійство;

при підозрі на змішану інфекцію (бактеріальний вагіноз і кандидоз) важливо здавати аналізи на мікрофлору і pH, щоб не лікувати тільки грибок;

перед здачею аналізів важливо не використовувати свічки і креми мінімум 3-5 днів, щоб результат не був спотворений;

Правильно обраний аналіз дозволяє підтвердити діагноз і підібрати лікування без зайвих витрат і повторних візитів.