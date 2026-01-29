Молочниця: які аналізи підтверджують Candida і чим відрізняються методи
- Новини України
-
•
- Реклама
-
•
-
15:54, 29 січня, 2026
-
Молочниця — це запалення, яке викликає грибок роду Кандиди. Його наявність в організмі не завжди означає хворобу, тому що невелика кількість цих мікроорганізмів може бути нормою. Однак коли порушується баланс мікрофлори, то розвивається активне зростання грибка, з'являються свербіж, виділення і дискомфорт.
У лабораторії «Ескулаб» пацієнтки можуть не тільки здати матеріал, але й отримати консультацію щодо вибору аналізів, тому що різні методи дають різну інформацію. Так, одні виявляють сам грибок, інші — його кількість або чутливість до ліків. Точність результату залежить від підготовки до дослідження і правильного взяття матеріалу.
Які аналізи підтверджують Candida: порівняння методів
Для підтвердження кандидозу використовуються різні підходи:
- Мікроскопія мазка. Швидкий і доступний метод, який показує наявність грибків у матеріалі, але не завжди дозволяє оцінити їх кількість і вид.
- Посів (культуральне дослідження). Дозволяє виростити грибок і визначити його вид, а також оцінити кількість колоній, але займає більше часу.
- ПЦР. Чутливий метод, який виявляє ДНК Candida навіть при невеликій кількості, але не завжди показує, чи інфекція активна, чи це просто носійство.
- Антиген/антигенне тестування. Використовується рідше, але допомагає визначити специфічні маркери грибка, що корисно в сумнівних випадках.
- Дослідження на чутливість до антимікотиків. Робиться на основі посіву і допомагає вибрати препарат, особливо при рецидивах або неефективності лікування.
Кожен метод важливий у своїй ситуації, і тільки комплексний підхід дає впевненість у діагнозі.
Як вибрати правильний аналіз і не переплутати з іншими станами
Вибір аналізу залежить від симптомів, частоти рецидивів і цілей діагностики:
- при першому епізоді частіше достатньо мікроскопії та мазка, щоб підтвердити грибкову природу симптомів;
- при частих рецидивах або неефективності лікування потрібен посів, а також тест на чутливість, щоб виключити резистентність;
- якщо симптоми є, але мікроскопія негативна, ПЛР допомагає виявити приховану інфекцію або носійство;
- при підозрі на змішану інфекцію (бактеріальний вагіноз і кандидоз) важливо здавати аналізи на мікрофлору і pH, щоб не лікувати тільки грибок;
- перед здачею аналізів важливо не використовувати свічки і креми мінімум 3-5 днів, щоб результат не був спотворений;
Правильно обраний аналіз дозволяє підтвердити діагноз і підібрати лікування без зайвих витрат і повторних візитів.
Це рекламний матеріал. Відповідальність за зміст та достовірність рекламних матеріалів покладається виключно на рекламодавця. МикВісті не перевіряють надану рекламну інформацію і не несуть відповідальності за її відповідність очікуванням споживача або будь-які можливі незручності/збитки, що можуть виникнути внаслідок її використання.
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.