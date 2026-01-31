Свіже повітря без протягів: як рекуператори змінили комфорт квартир, пояснюють у ВЕНКОН

В сучасних умовах, коли системи опалення працюють з перебоями, одним з ефективних методів регулювання мікроклімату залишаються системи вентиляції. Саме завдяки коректному повітрообміну можливо запобігти утворенню надмірного конденсату та плісняви, скупченню вуглекислоти тощо. Щоб дізнатися більше про ефективні та економічні вентсистеми, ми звернулися за консультацією у ВЕНКОН. У процесі спілкування ми дізналися про рекуператори та їх переваги, зараз готові поділитися інформацією з вами.

Свіже повітря без протягів: створення комфортного мікроклімату у квартирах та домах за допомогою рекуператорів

Під час спілкування про техніку, що допомагає забезпечити у жилих, комерційних та інших приміщеннях здоровий мікроклімат, фахівці ВЕНКОН розказали нам про сучасні рекуператори. Це обладнання досить компактне, виробники постійно оптимізують його та пропонують нові моделі, що здатні забезпечити наступні переваги:

виконують ефективний повітрообмін без протягів, на відміну від ситуацій, коли провітрювання здійснюється за допомогою відкритих вікон;

майже не пропускають шум з вулиці, вбудовані фільтри очищують повітря від пилу, сажі та інших забруднень;

зменшують витрати на опалення та кондиціонування (допомагають економити 50-60 % теплової енергії) завдяки вбудованому теплообміннику, що забезпечує теплообмін між вхідним та вихідними потоками;

широкий асортимент — можна вибрати пристрій, що легко впишеться в інтер’єр та буде майже непомітним візуально, але при цьому буде ефективно виконувати цільови задачі;

можуть використовуватися протягом всього року;

відносна простота монтажу. Достатньо просвердлити отвір потрібного діаметра та підвести електрику для живлення. Для встановлення деяких моделей навіть не потрібно покидати приміщення, що зручно у багатоповерхових будівлях.

При грамотному підході до вибору, рекуператори окуповують себе у короткий термін та забезпечують комфортний мікроклімат без зайвих турбот.

Поради від експертів ВЕНКОН щодо використання рекуператорів

В наш час, коли енергосистеми працюють нестабільно, багато хто помічає, що у приміщеннях зростає рівень вологості та складніше стає підтримувати баланс між збереженням оптимальної температури та своєчасним провітрюванням. Консультанти ВЕНКОН рекомендують, щоб спростити процес регулювання мікроклімату, варто обирати рекуператори:

Із можливістю закриття заслінок у ручному режимі, якщо у вас часто вимикають світло та немає альтернативних джерел енергії. Таке рішення надасть вам змогу з мінімальними тепловтратами без втрати якості повітрообміну. Із вбудованими датчиками та прогроматорами, тим, хто бажає, щоб система працювала в автоматичному режимі. Для стабільної роботи таких моделей бажано мати альтернативні джерела енергії. Після виконання розрахунків, потрібних для визначення оптимальної продуктивності та визначення схем роботи пристроїв. Для деяких об'єктів оптимальним варіантом буде встановлення декількох рекуператорів, частина з яких буде працювати на приплив інші на витяжку, зі зміною (чередуванням) режимів. Для інших краще коли один пристрій одночасно виконує приплив та витяжку потоків по каналам, що не перетинаються.

Дізнатися більше про рекуператори можна, відвідавши шоуруми ВЕНКОН, подивившись описи на сайті інтернет-магазину, та звернувшись за консультацією до експертів онлайн чи телефоном.

Асортимент рекуператорів, доступних для придбання в інтернет-магазині

Для зручності покупців, у каталозі інтернет-магазину ВЕНКОН рекуператори умовно розділені на групи за наступними важливими параметрами:

метод встановлення — є внутрішньостінові, настінні, підлогові, стельові, для встановлення в профіль чи раму вікна;

габарити (діаметр та довжина стінового модуля) встановлення з приміщення або ж з вулиці;

витрати повітря у режимі рекуперації — продуктивність;

метод керування та особливості.

Якщо ви зацікавлені у здоровому мікрокліматі, та бажаєте забезпечити якісний повітрообмін з мінімальними затратами сил та грошей, замовляйте рекуператор в інтернет-магазині Венкон.