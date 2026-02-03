 АМКУ розслідує можливу змову в закупівлі світильників для Миколаївелектротрансу

  • вівторок

    3 лютого, 2026

  • -7°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 3 лютого , 2026 вівторок

  • Миколаїв • -7° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

АМКУ підозрює змову на закупівлі освітлення для «Миколаївелектротрансу»

Антимонопольний комітет України розслідує можливу змову між компаніями під час закупівлі освітлювального обладнання для комунального підприємства «Миколаївелектротранс».

Провадження було відкрито 27 січня, повідомляють в Південному міжобласному територіальному відділенні АМКУ.

Йдеться про спільну участь у закупівлі частин до світильників та освітлювального обладнання ТОВ «Шеврон-Оберіг» та ФОП Віталій Білана. Комітет попередньо виявив низку обставин, які можуть свідчити про узгоджені дії зазначених учасників торгів. Це зокрема може бути порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

За 2025 рік у Prozorro наявні два тендери комунального підприємства «Миколаївелектротранс» на закупівлі даного обладнання. Торги, де виявили ймовірну змову, оголосили ще у березні 2025 року. Окрім вищезгаданих компаній, у ньому брали участь ТОВ «Технік-НК» і ФОП Василенюк Олена Андріївна. Остання запропонувала найнижчу ціну 879 тисяч 990 гривень, а найбільшу, 1 мільйон 367 тисяч 930 гривень — ТОВ «Шеврон-Оберіг». Однак торги не відбулися через виявлені невідповідності.

Скриншот із системи ProzorroПротокол розкриття пропозицій. Скриншот із системи Prozorro

За даними сервісу YouControl, ТОВ «Шеврон-Оберіг» відносно нова компанія, зареєстрована у Києві у 2024 році. ФОП Віталія Білана зареєстрований у місті Суми в серпні 2022 року.

Нагадаємо, аналогічне провадження розглядалось Антимонопольним комітетом в 2023 році. Тоді було розпочато справу за ознаками можливого порушення законодавства у вигляді антиконкурентних узгоджених дій підприємствами «Поділля Трейдком» та «Трейд-Компані 2021» на торгах, які проводив зокрема «Миколаївелектротранс».

Останні новини про: Антимонопольний комітет

В Одесі готель оштрафували за неправдиву рекламу про «4 зірки»
Дві фірми змовилися під час торгів на закупівлю техніки для мерії Миколаєва: їх оштрафували на ₴270 тис.
Ритуальна служба у Миколаєві нав’язувала бізнесу зайві умови: Антимонопольний комітет дав 3 місяці на усунення порушень
Реклама
Читайте також:
новини
У ЦНАПах можуть почати видавати водійські посвідчення: Сєнкевич зустрінеться з керівником сервісного центру МВС

Анна Гакман
новини
У січні миколаївці надіслали до колцентру майже 800 звернень, більшість — через дерева

Даріна Мельничук
новини
«Мають почути і врахувати», — Кісельова про звернення депутатів міськради щодо вимоги не підвищувати податки для підприємців

Анна Гакман
новини
Миколаївські депутати просять владу не підвищувати податки для підприємців

Анна Гакман
новини
У Миколаєві перейменували вулиці Комарова та Ульянова

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Антимонопольний комітет

Ритуальна служба у Миколаєві нав’язувала бізнесу зайві умови: Антимонопольний комітет дав 3 місяці на усунення порушень
Дві фірми змовилися під час торгів на закупівлю техніки для мерії Миколаєва: їх оштрафували на ₴270 тис.
В Одесі готель оштрафували за неправдиву рекламу про «4 зірки»

Павлович хоче звернутися до прокуратури через депутатів, які «саботують» голосування на сесії

2 години тому

До 16 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 3 лютого

Головне сьогодні