АМКУ підозрює змову на закупівлі освітлення для «Миколаївелектротрансу»

Антимонопольний комітет України розслідує можливу змову між компаніями під час закупівлі освітлювального обладнання для комунального підприємства «Миколаївелектротранс».

Провадження було відкрито 27 січня, повідомляють в Південному міжобласному територіальному відділенні АМКУ.

Йдеться про спільну участь у закупівлі частин до світильників та освітлювального обладнання ТОВ «Шеврон-Оберіг» та ФОП Віталій Білана. Комітет попередньо виявив низку обставин, які можуть свідчити про узгоджені дії зазначених учасників торгів. Це зокрема може бути порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

За 2025 рік у Prozorro наявні два тендери комунального підприємства «Миколаївелектротранс» на закупівлі даного обладнання. Торги, де виявили ймовірну змову, оголосили ще у березні 2025 року. Окрім вищезгаданих компаній, у ньому брали участь ТОВ «Технік-НК» і ФОП Василенюк Олена Андріївна. Остання запропонувала найнижчу ціну 879 тисяч 990 гривень, а найбільшу, 1 мільйон 367 тисяч 930 гривень — ТОВ «Шеврон-Оберіг». Однак торги не відбулися через виявлені невідповідності.

Протокол розкриття пропозицій. Скриншот із системи Prozorro

За даними сервісу YouControl, ТОВ «Шеврон-Оберіг» відносно нова компанія, зареєстрована у Києві у 2024 році. ФОП Віталія Білана зареєстрований у місті Суми в серпні 2022 року.

Нагадаємо, аналогічне провадження розглядалось Антимонопольним комітетом в 2023 році. Тоді було розпочато справу за ознаками можливого порушення законодавства у вигляді антиконкурентних узгоджених дій підприємствами «Поділля Трейдком» та «Трейд-Компані 2021» на торгах, які проводив зокрема «Миколаївелектротранс».