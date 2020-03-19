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Вселенский патриарх Варфоломей приказал церквям прекратить проводить службы и обряды до конца марта для борьбы с распространением коронавируса.
Об этом сообщает Украинская правда.
— Мы заявляем о своей церковной резолюции и мандате на прекращение до конца марта всех богослужений, событий и обрядов, за исключением частных молитв в церквях, которые останутся открытыми. Вселенский патриархат следит за ситуацией с неотложным чувством ответственности по отношению к своим прихожанам и всем людям, - заявил Варфоломей.
Он призвал всех ограничить свои путешествия и оставаться в своих домах для собственной безопасности и защиты населения.
В заявлении говорится, что церковь может пересмотреть решение о запрете в зависимости от темпов развития пандемии коронавируса.
В то же время, монастыри будут продолжать проводить регулярные религиозные службы для своих монашеских общин, но посторонним паломникам и посетителям не будет разрешен въезд.
Также отмечается, что Варфоломей и духовенство будут молиться за весь мир и «за его быстрое освобождение от этого испытания».
Напомним, что в Житомирской области продезинфицировали церковь, которую посещала женщина с коронавирусом.
Вселенский патриарх Варфоломей приказал церквям прекратить проводить службы и обряды до конца марта для борьбы с распространением коронавируса.
Об этом сообщает Украинская правда.
— Мы заявляем о своей церковной резолюции и мандате на прекращение до конца марта всех богослужений, событий и обрядов, за исключением частных молитв в церквях, которые останутся открытыми. Вселенский патриархат следит за ситуацией с неотложным чувством ответственности по отношению к своим прихожанам и всем людям, - заявил Варфоломей.
Он призвал всех ограничить свои путешествия и оставаться в своих домах для собственной безопасности и защиты населения.
В заявлении говорится, что церковь может пересмотреть решение о запрете в зависимости от темпов развития пандемии коронавируса.
В то же время, монастыри будут продолжать проводить регулярные религиозные службы для своих монашеских общин, но посторонним паломникам и посетителям не будет разрешен въезд.
Также отмечается, что Варфоломей и духовенство будут молиться за весь мир и «за его быстрое освобождение от этого испытания».
Напомним, что в Житомирской области продезинфицировали церковь, которую посещала женщина с коронавирусом.