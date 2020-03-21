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Из-за вызванных эпидемией коронавируса финансовых трудностей канадская компания «Cirque du Soleil» вынужденно сократила 95% персонала.
Об этом говорится в распространенном компанией пресс-релизе.
— Развлекательная группа «Cirque du Soleil» вынуждена немедленно провести существенные временные сокращения, касающиеся 4679 сотрудников или 95% ее рабочей силы. Принять это решение Группе было очень трудно, однако этот шаг необходим для стабилизации компании для будущего, — отмечается в сообщении.
В релизе отмечается, что проведенные сокращения позволят компании «продолжить работу и восстановиться после прекращения глобального кризиса».
— Ключевая команда продолжит работу, поддерживая проведение базовых операций, продолжая планирование туров и продажу билетов на наши шоу в этом году и в 2021, а также готовясь к набору персонала как только производству разрешать возобновиться, — сообщили в компании.
В «Cirque du Soleil» добавили, что проблемы возникли «учитывая эпидемию коронавируса и принудительное закрытие всех спектаклей по всему миру из-за беспокойства относительно здоровья, безопасности и самочувствие сотрудников, исполнителей и гостей».
Основанная в канадском Монреале развлекательная группа «Cirque du Soleil» является крупнейшим в мире современным производителем цирковых представлений. Из-за распространения в мире COVID-19 она была вынуждена сначала закрыть все свои шоу в Китае, а затем и в остальном мире.
Напомним, из-за пандемии нового коронавируса крупнейшие баскетбольные и теннисные ассоциации отложили проведение своих турниров.
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Из-за вызванных эпидемией коронавируса финансовых трудностей канадская компания «Cirque du Soleil» вынужденно сократила 95% персонала.
Об этом говорится в распространенном компанией пресс-релизе.
— Развлекательная группа «Cirque du Soleil» вынуждена немедленно провести существенные временные сокращения, касающиеся 4679 сотрудников или 95% ее рабочей силы. Принять это решение Группе было очень трудно, однако этот шаг необходим для стабилизации компании для будущего, — отмечается в сообщении.
В релизе отмечается, что проведенные сокращения позволят компании «продолжить работу и восстановиться после прекращения глобального кризиса».
— Ключевая команда продолжит работу, поддерживая проведение базовых операций, продолжая планирование туров и продажу билетов на наши шоу в этом году и в 2021, а также готовясь к набору персонала как только производству разрешать возобновиться, — сообщили в компании.
В «Cirque du Soleil» добавили, что проблемы возникли «учитывая эпидемию коронавируса и принудительное закрытие всех спектаклей по всему миру из-за беспокойства относительно здоровья, безопасности и самочувствие сотрудников, исполнителей и гостей».
Основанная в канадском Монреале развлекательная группа «Cirque du Soleil» является крупнейшим в мире современным производителем цирковых представлений. Из-за распространения в мире COVID-19 она была вынуждена сначала закрыть все свои шоу в Китае, а затем и в остальном мире.
Напомним, из-за пандемии нового коронавируса крупнейшие баскетбольные и теннисные ассоциации отложили проведение своих турниров.