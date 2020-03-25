Министерство финансов готовит изменения в государственный бюджет на 2020 год, которые предусматривают резкое сокращение расходов на культуру.

Об этом в Facebook сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.

«Под предлогом борьбы с кризисом и под вывеской «секретно», более чем наполовину (!) собираются урезать все расходы на культурные проекты. Фактически Минкультуры оставляют только расходы на содержание — то есть зарплату», — написал Александр Ткаченко.

Он отметил, что Госкино могут урезать финансирование на 750 миллионов гривен (при общем бюджете в 775 миллионовмиллионов гривен), Украинскому культурному фонду — на 500 млн гривен (из 697 миллионов гривен), Институту книги — на все 150 миллионов гривен.

Также без финансирования останутся программы раскрытия туристического потенциала (240 миллионов гривен), мобильности молодежи (500 миллионов гривен) и другие.

«Такой шаг приведет к кризису и стагнации креативных индустрий страны, потери тысяч рабочих мест. Мы понимаем, что в ситуации с распространением коронавируса и необходимостью привлекать дополнительные средства для борьбы с вирусом, необходимо пересматривать бюджет. Однако любые шаги должны обсуждаться с депутатами профильных комитетах и с привлечением представителей министерства. Мы призываем Минфин воздержаться от принятия решений до проведения консультаций», — сказано в решении комитета ВРУ по вопросам культуры.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с главами церквей относительно безопасности празднования Пасхи и проведения богослужений в условиях распространения COVID-19.