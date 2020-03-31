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Из музея Singer Laren в Нидерландах украли картину «Весенний сад. Сад у дома священника в Нюэнене весной» (1884) художника Ван Гога.
Об этом сообщает издание NL Times.
Полотно вынесли из музея в ночь на 30 марта. Злоумышленники разбили стеклянную дверь, сработала сигнализация, однако полицейские не сумели задержать грабителей. Сейчас полиция расследует инцидент.
Картина прибыла на временную экспозицию из Гронингенского музея. Представитель Гронингенского музея уверен, что грабителями были голландцы.
Сейчас Singer Laren находится на карантине в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
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Из музея Singer Laren в Нидерландах украли картину «Весенний сад. Сад у дома священника в Нюэнене весной» (1884) художника Ван Гога.
Об этом сообщает издание NL Times.
Полотно вынесли из музея в ночь на 30 марта. Злоумышленники разбили стеклянную дверь, сработала сигнализация, однако полицейские не сумели задержать грабителей. Сейчас полиция расследует инцидент.
Картина прибыла на временную экспозицию из Гронингенского музея. Представитель Гронингенского музея уверен, что грабителями были голландцы.
Сейчас Singer Laren находится на карантине в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Напомним, США вернули Украине картину, похищенную нацистами в годы Второй мировой.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
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23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа