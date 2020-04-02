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Российская певица Земфира выпустила первую за полтора года песню, получившую название «Крым». Песня уже доступна на стриминговых сервисах, а также в YouTube.
Как пишет издание «Медуза», последней официально песней певицы был трек «Джозеф», представленный в сентябре 2018 года. Песню написали на отрывки из стихотворений Иосифа Бродского. В ноябре 2019 года на концерте в Дубае Земфира спела ранее не исполнявшиеся песни Abuse и Goodbye. Их студийные версии певица не выпускала.
«Крым» является первым за семь лет синглом певицы с авторским текстом.
«Если ты будешь со мной жить, я попробую бросить пить. Однозначно брошу курить, потому что тебя бесит кашель, как у больных, и нам пришлось бы поехать в Крым», — поет Земфира.
В создании трека приняли участие гитарист Петр Чернявский и барабанщик Александр Зингер. В описании ролика на YouTube также отмечается, что сведение новой песни проходило на студии Cameron Craig под руководством звукорежиссера Ильи Лукашева, в то время как мастеринг осуществил Джордж Шиллинг — британский музыкант, звукорежиссер и продюсер.
По сообщениям СМИ, Земфира не была в Крыму после аннексии полуострова Россией.
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Российская певица Земфира выпустила первую за полтора года песню, получившую название «Крым». Песня уже доступна на стриминговых сервисах, а также в YouTube.
Как пишет издание «Медуза», последней официально песней певицы был трек «Джозеф», представленный в сентябре 2018 года. Песню написали на отрывки из стихотворений Иосифа Бродского. В ноябре 2019 года на концерте в Дубае Земфира спела ранее не исполнявшиеся песни Abuse и Goodbye. Их студийные версии певица не выпускала.
«Крым» является первым за семь лет синглом певицы с авторским текстом.
«Если ты будешь со мной жить, я попробую бросить пить. Однозначно брошу курить, потому что тебя бесит кашель, как у больных, и нам пришлось бы поехать в Крым», — поет Земфира.
В создании трека приняли участие гитарист Петр Чернявский и барабанщик Александр Зингер. В описании ролика на YouTube также отмечается, что сведение новой песни проходило на студии Cameron Craig под руководством звукорежиссера Ильи Лукашева, в то время как мастеринг осуществил Джордж Шиллинг — британский музыкант, звукорежиссер и продюсер.
По сообщениям СМИ, Земфира не была в Крыму после аннексии полуострова Россией.