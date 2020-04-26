Группа The Rolling Stones выпустила первую песню с 2012 года. Композиция Living In A Ghost Town («Жизнь в городе-призраке») была написана до введения карантина, но заканчивали ее музыканты уже будучи в самоизоляции.

Вокалист группы Мик Джаггер написал в твиттере, что песня должна срезонировать с сегодняшним днем, пишет Bird in Flight.

The Stones were in the studio recording new material before the lockdown & one song - Living In A Ghost Town - we thought would resonate through the times we’re living in. It’s out at 5pm BST today and you can hear the track and interview on @Beats1 now! https://t.co/MkrRESZwY6 pic.twitter.com/4rHPctkwws — Mick Jagger (@MickJagger) April 23, 2020

«До карантина The Stones записывали новый материал — песню Living In A Ghost Town. Мы подумали, что это срезонирует со временем, в которое мы живем», - написал Мик Джаггер.