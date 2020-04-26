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Группа The Rolling Stones выпустила первую песню с 2012 года. Композиция Living In A Ghost Town («Жизнь в городе-призраке») была написана до введения карантина, но заканчивали ее музыканты уже будучи в самоизоляции.
Вокалист группы Мик Джаггер написал в твиттере, что песня должна срезонировать с сегодняшним днем, пишет Bird in Flight.
The Stones were in the studio recording new material before the lockdown & one song - Living In A Ghost Town - we thought would resonate through the times we’re living in. It’s out at 5pm BST today and you can hear the track and interview on @Beats1 now! https://t.co/MkrRESZwY6 pic.twitter.com/4rHPctkwws— Mick Jagger (@MickJagger) April 23, 2020
«До карантина The Stones записывали новый материал — песню Living In A Ghost Town. Мы подумали, что это срезонирует со временем, в которое мы живем», - написал Мик Джаггер.
На ютьюб-канале группы вышел клип на новый сингл. В нем показаны кадры опустевших городов по всему миру — от Лос-Анджелеса до Токио.
Последний студийный альбом The Rolling Stones с авторским материалом «A Bigger Bang» выходил в 2005 году. В 2012 году был издан сборник хитов «Grrr!», в который вошли две новые песни – «Doom and Gloom» и «One More Shot». В 2016 году роллинги выпускали альбом блюзовых каверов «Blue and Lonesome».
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Группа The Rolling Stones выпустила первую песню с 2012 года. Композиция Living In A Ghost Town («Жизнь в городе-призраке») была написана до введения карантина, но заканчивали ее музыканты уже будучи в самоизоляции.
Вокалист группы Мик Джаггер написал в твиттере, что песня должна срезонировать с сегодняшним днем, пишет Bird in Flight.
The Stones were in the studio recording new material before the lockdown & one song - Living In A Ghost Town - we thought would resonate through the times we’re living in. It’s out at 5pm BST today and you can hear the track and interview on @Beats1 now! https://t.co/MkrRESZwY6 pic.twitter.com/4rHPctkwws— Mick Jagger (@MickJagger) April 23, 2020
«До карантина The Stones записывали новый материал — песню Living In A Ghost Town. Мы подумали, что это срезонирует со временем, в которое мы живем», - написал Мик Джаггер.
На ютьюб-канале группы вышел клип на новый сингл. В нем показаны кадры опустевших городов по всему миру — от Лос-Анджелеса до Токио.
Последний студийный альбом The Rolling Stones с авторским материалом «A Bigger Bang» выходил в 2005 году. В 2012 году был издан сборник хитов «Grrr!», в который вошли две новые песни – «Doom and Gloom» и «One More Shot». В 2016 году роллинги выпускали альбом блюзовых каверов «Blue and Lonesome».
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов