Накануне 34-й годовщины аварии на Чернобыльской атомной электрстанции на «Радио Свобода» состоялась премьера документального проекта собственного производства «Чернобыль. Зона. 21-й век».

Зрителям представили уникальные кадры пожара в Чернобыльской зоне, буквально «изнутри», глазами очевидцев. Это произошло в апреле 1996 году - тогда сгорело отселенное после аварии на ЧАЭС 1986 года села Толстый Лес. Свидетелями этого стали бывшие жители, которые раз в год, в поминальные дни, посещали свои брошенные навсегда дома и кладбище, где похоронены их родные.

Огонь уничтожил памятник архитектуры национального значения - деревянный храм, построенный в 1760 году. Свято-Воскресенскую церковь в стиле козацкого барокко призывала сохранить чиновников и политиков Лина Костенко, поэтесса и публицистка, которой в этой году исполнилось 90 лет.

Она неоднократно участвовала в научных экспедициях, которые спасали памятники культуры Чернобыльской зоны.

Журналисты Радио Свобода разыскали людей, которые когда=то жили в селе Толстый лес, пообщались также с участниками экспедиций в «украинскую Атлантиду», как называла Чернобыльской Полесье Лина Костенко.

Их рассказы, голос Лины Костенко и драматические кадры пожаров -в документальном проекте «Чернобыль. Зона. 21-й век».