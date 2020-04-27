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Накануне 34-й годовщины аварии на Чернобыльской атомной электрстанции на «Радио Свобода» состоялась премьера документального проекта собственного производства «Чернобыль. Зона. 21-й век».
Зрителям представили уникальные кадры пожара в Чернобыльской зоне, буквально «изнутри», глазами очевидцев. Это произошло в апреле 1996 году - тогда сгорело отселенное после аварии на ЧАЭС 1986 года села Толстый Лес. Свидетелями этого стали бывшие жители, которые раз в год, в поминальные дни, посещали свои брошенные навсегда дома и кладбище, где похоронены их родные.
Огонь уничтожил памятник архитектуры национального значения - деревянный храм, построенный в 1760 году. Свято-Воскресенскую церковь в стиле козацкого барокко призывала сохранить чиновников и политиков Лина Костенко, поэтесса и публицистка, которой в этой году исполнилось 90 лет.
Она неоднократно участвовала в научных экспедициях, которые спасали памятники культуры Чернобыльской зоны.
Журналисты Радио Свобода разыскали людей, которые когда=то жили в селе Толстый лес, пообщались также с участниками экспедиций в «украинскую Атлантиду», как называла Чернобыльской Полесье Лина Костенко.
Их рассказы, голос Лины Костенко и драматические кадры пожаров -в документальном проекте «Чернобыль. Зона. 21-й век».
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Накануне 34-й годовщины аварии на Чернобыльской атомной электрстанции на «Радио Свобода» состоялась премьера документального проекта собственного производства «Чернобыль. Зона. 21-й век».
Зрителям представили уникальные кадры пожара в Чернобыльской зоне, буквально «изнутри», глазами очевидцев. Это произошло в апреле 1996 году - тогда сгорело отселенное после аварии на ЧАЭС 1986 года села Толстый Лес. Свидетелями этого стали бывшие жители, которые раз в год, в поминальные дни, посещали свои брошенные навсегда дома и кладбище, где похоронены их родные.
Огонь уничтожил памятник архитектуры национального значения - деревянный храм, построенный в 1760 году. Свято-Воскресенскую церковь в стиле козацкого барокко призывала сохранить чиновников и политиков Лина Костенко, поэтесса и публицистка, которой в этой году исполнилось 90 лет.
Она неоднократно участвовала в научных экспедициях, которые спасали памятники культуры Чернобыльской зоны.
Журналисты Радио Свобода разыскали людей, которые когда=то жили в селе Толстый лес, пообщались также с участниками экспедиций в «украинскую Атлантиду», как называла Чернобыльской Полесье Лина Костенко.
Их рассказы, голос Лины Костенко и драматические кадры пожаров -в документальном проекте «Чернобыль. Зона. 21-й век».
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов