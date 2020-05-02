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Музыканты легендарной британской рок-группы Queen и американский певец Адам Ламберт, выступающий с коллективом, записали новую версию хита «We Are The Champions».
Об этом сообщает агентство Associated Press.
Гитарист группы Брайан Мэй и барабанщик Роджер Тейлор в данный момент находятся в Британии, а Ламберт присоединился к записи песни из Лос-Анджелеса (США).
В текст песни внесли небольшие изменения, и она превратилась в «You Are the Champions» («Вы чемпионы»). Композиция посвящена врачам и всем, кто борется с пандемией коронавируса COVID-19.
В условиях карантина видеозапись была сделана с помощью смартфонов в музыкальных студиях Лондона (Великобритания) и Лос-Анджелеса (США).
Клип начинается с кадров опустевших из-за пандемии и карантина городов. В частности, на первых секундах видео появляется панорамное фото центра Киева, сделанное с высоты птичьего полета.
Затем в клипе появляются фото и фрагменты видео с врачами и медсестрами, работающими в больницах по всему миру.
Трек «You Are the Champions» доступен, в частности, на YouTube-канале группы.
Посвятив новую версию культового хита медикам, музыканты объявили благотворительный сбор средств, которые будут направлены в Фонд реагирования на COVID-19 Всемирной организации здравоохранения.
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Музыканты легендарной британской рок-группы Queen и американский певец Адам Ламберт, выступающий с коллективом, записали новую версию хита «We Are The Champions».
Об этом сообщает агентство Associated Press.
Гитарист группы Брайан Мэй и барабанщик Роджер Тейлор в данный момент находятся в Британии, а Ламберт присоединился к записи песни из Лос-Анджелеса (США).
В текст песни внесли небольшие изменения, и она превратилась в «You Are the Champions» («Вы чемпионы»). Композиция посвящена врачам и всем, кто борется с пандемией коронавируса COVID-19.
В условиях карантина видеозапись была сделана с помощью смартфонов в музыкальных студиях Лондона (Великобритания) и Лос-Анджелеса (США).
Клип начинается с кадров опустевших из-за пандемии и карантина городов. В частности, на первых секундах видео появляется панорамное фото центра Киева, сделанное с высоты птичьего полета.
Затем в клипе появляются фото и фрагменты видео с врачами и медсестрами, работающими в больницах по всему миру.
Трек «You Are the Champions» доступен, в частности, на YouTube-канале группы.
Посвятив новую версию культового хита медикам, музыканты объявили благотворительный сбор средств, которые будут направлены в Фонд реагирования на COVID-19 Всемирной организации здравоохранения.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Queen + Adam Lambert! New Lockdown version ! Recorded on mobile phones !!06:09, 02 Мая, 2020