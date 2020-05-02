Музыканты легендарной британской рок-группы Queen и американский певец Адам Ламберт, выступающий с коллективом, записали новую версию хита «We Are The Champions».

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Гитарист группы Брайан Мэй и барабанщик Роджер Тейлор в данный момент находятся в Британии, а Ламберт присоединился к записи песни из Лос-Анджелеса (США).

В текст песни внесли небольшие изменения, и она превратилась в «You Are the Champions» («Вы чемпионы»). Композиция посвящена врачам и всем, кто борется с пандемией коронавируса COVID-19.

В условиях карантина видеозапись была сделана с помощью смартфонов в музыкальных студиях Лондона (Великобритания) и Лос-Анджелеса (США).

Клип начинается с кадров опустевших из-за пандемии и карантина городов. В частности, на первых секундах видео появляется панорамное фото центра Киева, сделанное с высоты птичьего полета.

Затем в клипе появляются фото и фрагменты видео с врачами и медсестрами, работающими в больницах по всему миру.

Трек «You Are the Champions» доступен, в частности, на YouTube-канале группы.

Посвятив новую версию культового хита медикам, музыканты объявили благотворительный сбор средств, которые будут направлены в Фонд реагирования на COVID-19 Всемирной организации здравоохранения.