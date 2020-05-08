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Национальный президентский оркестр Украины вместе с джаз-бэндом Воздушных сил США в Европе сыграли онлайн в честь 75-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Об этом Национальный президентский оркестр написал в Facebook.
Оркестры сыграли «Запорожский марш» композитора Евгения Адамцевича в джазовой аранжировке.
«Это объединяет наши две культуры ー старинный украинский марш звучит в джазовом стиле. Настоящее удовольствие играть это произведение вместе, отмечая единство и мир. Наше музыкальное партнерство в 75-ю годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне символизирует сплоченность американского и украинского народов. Мы помним трагедию войны и подтверждаем свою приверженность миру и свободе от тирании», — отметили в оркестре.
Ранее сообщалось, что ко Дню памяти и примирения в эфире телеканала UA:культура состоится показ короткометражного фильма НикВести «Выходной», снятый киевским режиссером Жанной Максименко-Довгич. Также 8 и 9 мая фильм покажут на телеканале «НИС-ТВ».
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Национальный президентский оркестр Украины вместе с джаз-бэндом Воздушных сил США в Европе сыграли онлайн в честь 75-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Об этом Национальный президентский оркестр написал в Facebook.
Оркестры сыграли «Запорожский марш» композитора Евгения Адамцевича в джазовой аранжировке.
«Это объединяет наши две культуры ー старинный украинский марш звучит в джазовом стиле. Настоящее удовольствие играть это произведение вместе, отмечая единство и мир. Наше музыкальное партнерство в 75-ю годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне символизирует сплоченность американского и украинского народов. Мы помним трагедию войны и подтверждаем свою приверженность миру и свободе от тирании», — отметили в оркестре.
Ранее сообщалось, что ко Дню памяти и примирения в эфире телеканала UA:культура состоится показ короткометражного фильма НикВести «Выходной», снятый киевским режиссером Жанной Максименко-Довгич. Также 8 и 9 мая фильм покажут на телеканале «НИС-ТВ».
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
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|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный