Национальный президентский оркестр Украины вместе с джаз-бэндом Воздушных сил США в Европе сыграли онлайн в честь 75-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Об этом Национальный президентский оркестр написал в Facebook.

Оркестры сыграли «Запорожский марш» композитора Евгения Адамцевича в джазовой аранжировке.

«Это объединяет наши две культуры ー старинный украинский марш звучит в джазовом стиле. Настоящее удовольствие играть это произведение вместе, отмечая единство и мир. Наше музыкальное партнерство в 75-ю годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне символизирует сплоченность американского и украинского народов. Мы помним трагедию войны и подтверждаем свою приверженность миру и свободе от тирании», — отметили в оркестре.

Ранее сообщалось, что ко Дню памяти и примирения в эфире телеканала UA:культура состоится показ короткометражного фильма НикВести «Выходной», снятый киевским режиссером Жанной Максименко-Довгич. Также 8 и 9 мая фильм покажут на телеканале «НИС-ТВ».