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Каннский кинофестиваль в 2020 году не состоится.
Об этом пишет Медуза.
Режим ЧС из-за эпидемии коронавируса во Франции продлили как минимум до 10 июля.
Поэтому, по словам собеседника издания, провести фестиваль даже осенью будет крайне сложно. От идеи сделать Канны виртуальными организаторы отказались сразу.
Вместе с тем, отобранные на конкурс фильмы покажут на других фестивалях, в том числе в Венеции. Список кинолент огласят в начале июня.
Ранее сообщалось, что Международный Каннский кинофестиваль в этом году будет проходить в онлайн-формате.
Напомним, из-за пандемии коронавируса в США отменили ежегодный фестиваль независимого искусства Burning Man.
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Каннский кинофестиваль в 2020 году не состоится.
Об этом пишет Медуза.
Режим ЧС из-за эпидемии коронавируса во Франции продлили как минимум до 10 июля.
Поэтому, по словам собеседника издания, провести фестиваль даже осенью будет крайне сложно. От идеи сделать Канны виртуальными организаторы отказались сразу.
Вместе с тем, отобранные на конкурс фильмы покажут на других фестивалях, в том числе в Венеции. Список кинолент огласят в начале июня.
Ранее сообщалось, что Международный Каннский кинофестиваль в этом году будет проходить в онлайн-формате.
Напомним, из-за пандемии коронавируса в США отменили ежегодный фестиваль независимого искусства Burning Man.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный