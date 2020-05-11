Каннский кинофестиваль в 2020 году не состоится.

Об этом пишет Медуза.

Режим ЧС из-за эпидемии коронавируса во Франции продлили как минимум до 10 июля.

Поэтому, по словам собеседника издания, провести фестиваль даже осенью будет крайне сложно. От идеи сделать Канны виртуальными организаторы отказались сразу.

Вместе с тем, отобранные на конкурс фильмы покажут на других фестивалях, в том числе в Венеции. Список кинолент огласят в начале июня.

Ранее сообщалось, что Международный Каннский кинофестиваль в этом году будет проходить в онлайн-формате.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в США отменили ежегодный фестиваль независимого искусства Burning Man.