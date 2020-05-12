В Сети появился трейлер сериала «Точка ноль» о войне на Донбассе, который снимают участники боевых действий.

Трейлер опубликован на Youtube-канале проекта.

— Что такое война? Бесспорно, это огромная трагедия и очень грустные события. А еще — это героические подвиги и эпические бои. А еще — это победа или смерть. Но все это — лишь часть войны. Ибо 80% времени люди на войне не воюют, а живут. Да, несколько иной от гражданской, но уже привычной для них жизнью. Сериал «Точка Ноль» — это реальная жизнь на реальной войне реальных военных. Это все — не выдуманные истории, так оно и было на самом деле. И в главных ролях — люди с передовой, — говорится в описании к трейлеру.

На Facebook-странице проекта сообщается, что съемки сериала начались в ноябре 2016-го года.

— 1 ноября 2016-го. Война продолжается третий год. Очередные волны демобилизованных. Некоторые ветераны начинают собственное дело. Был поздний вечер. Я, журналист, приехал откровенно устал и думал, что припрется тоже не первой свежести тошнот, из которого слова не вытянешь. Тогда я подумал: снимут немало фильмов, героических или трагичных. А нужно снять о будничной жизни на нуле. На следующий день я позвонил Матяшу (Александр Матяш, доброволец АТО — ред.) и рассказал об идее сериала. Он поддержал. Так и начался отсчет «Точки Ноль», — рассказал автор проекта, журналист Андрей Стельмах.

Напомним, режиссер Елена Андрейчева, которая родилась в Киеве, вместе с американкой Кэрол Дисингер стали обладательницами премии «Оскар» в номинации «Лучший короткий документальный фильм».