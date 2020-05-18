Мероприятия, которые продлятся в Турции 18 мая и будут посвящены памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, из-за COVID-19, карантинных ограничений и комендантского часа, состоятся онлайн.

Об этом рассказали в Посольстве Украины в Турецкой Республике, пишет Укринформ.

— Призываем всех неравнодушных присоединиться к трансляции онлайн-митинга и проявить свою солидарность с крымскотатарским народом, — призвали в посольстве.

В частности в 16.00 крымскотатарская община Турции примет участие в международном траурном онлайн-митинге, который будут транслировать Крымскотатарский Ресурсный Центр, Информационное агентство «QHA media», Телеканал ATR.

Также в программе памятных мероприятий намечены отдельные события, организованные отдельными общинами по всей стране. Все они также будут происходить в удаленном режиме.

Вчера дипломаты, крымскотатарская и украинская община присоединилась к акции «Зажги огонек в своем сердце», выставив в окна зажженные свечи для чествования жертв депортации 1944 года.

Кроме того, на здании Офиса президента Украины в ночь с 17 на 18 мая через световую проекцию планировали показать видео-инсталляцию, которая расскажет о преступлениях советской власти и России против крымскотатарского народа.