|Скорость ветра:
|5.3 м/с
|Восход солнца:
|05:11
|Заход солнца:
|20:25
|Температура завтра:
|+19 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|05:04
|Заход солнца:
|20:45
|Температура завтра:
|+15 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.35 грн
|26.67 грн
|EUR
|28.55 грн
|29.16 грн
В Кабинете министров Украины рассматривают возможность сначала открыть кинотеатры с ограничением в 30% заполненных мест в зале. Зато это может быть не выгодно объектам хозяйствования.
Об этом в комментарии hromadske рассказала исполняющая обязанности министра культуры, молодежи и спорта Светлана Фоменко.
«Если говорить об этапах выхода из карантина, то и в кинотеатрах, и в других концертных залах любой формы собственности, в первую очередь, должны быть соблюдены те требования, которые утверждены Минздравом, и диктуют своими протоколами медики. То есть на первом этапе это возможно заполнение на 30%», — заявила она.
В то же время Светлана Фоменко уточнила, что имеет информацию от представителей отрасли культуры, что такая заполненность увеличит расходы на содержание и продолжение деятельности, но не принесет желаемого дохода.
«Такое количество людей (в залах кинотеатров, — прим.), скажем, не покрывает те расходы, на которые рассчитывает объект хозяйствования», — добавила она.
Светлана Фоменко также сказала, что правительство планирует разрешить работать всей культурной сфере, включительно с кинотеатрами и концертзалами, на последнем этапе снятия карантинных ограничений.
Предварительной датой открытия кинотеаторов рассматривают 1 июля, однако есть нюансы.
Напомним, кинотеатр «Мультиплекс» остановил свою работу в Николаеве из-за карантина с 16 марта.
В Кабинете министров Украины рассматривают возможность сначала открыть кинотеатры с ограничением в 30% заполненных мест в зале. Зато это может быть не выгодно объектам хозяйствования.
Об этом в комментарии hromadske рассказала исполняющая обязанности министра культуры, молодежи и спорта Светлана Фоменко.
«Если говорить об этапах выхода из карантина, то и в кинотеатрах, и в других концертных залах любой формы собственности, в первую очередь, должны быть соблюдены те требования, которые утверждены Минздравом, и диктуют своими протоколами медики. То есть на первом этапе это возможно заполнение на 30%», — заявила она.
В то же время Светлана Фоменко уточнила, что имеет информацию от представителей отрасли культуры, что такая заполненность увеличит расходы на содержание и продолжение деятельности, но не принесет желаемого дохода.
«Такое количество людей (в залах кинотеатров, — прим.), скажем, не покрывает те расходы, на которые рассчитывает объект хозяйствования», — добавила она.
Светлана Фоменко также сказала, что правительство планирует разрешить работать всей культурной сфере, включительно с кинотеатрами и концертзалами, на последнем этапе снятия карантинных ограничений.
Предварительной датой открытия кинотеаторов рассматривают 1 июля, однако есть нюансы.
Напомним, кинотеатр «Мультиплекс» остановил свою работу в Николаеве из-за карантина с 16 марта.