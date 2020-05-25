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В Ватикане на площади Святого Петра состоялась первая с момента послабления карантина воскресная молитва Папы Римского Франциска для паломников. Речь Папы транслировалась на видеоэкран, который поставили на площади.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Отмечается, что в этот день, 24 мая, в Италии и других странах, исповедующих католицизм, отмечали праздник Вознесения. По этому случаю Папа Франциск комментировал отрывок из Евангелия от Матфея о прощании Иисуса с учениками на горе.
— В связи с ослаблением карантинных мероприятий в Италии, на площадь Святого Петра могла попасть небольшая группа паломников, рассеянных по всей площади, сохраняя дистанцирование... Впервые после нескольких месяцев Папа Франциск благословлял не пустую площадь, - отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск призвал людей вместе помолиться за представителей СМИ, которые работают в период пандемии коронавируса.
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В Ватикане на площади Святого Петра состоялась первая с момента послабления карантина воскресная молитва Папы Римского Франциска для паломников. Речь Папы транслировалась на видеоэкран, который поставили на площади.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Отмечается, что в этот день, 24 мая, в Италии и других странах, исповедующих католицизм, отмечали праздник Вознесения. По этому случаю Папа Франциск комментировал отрывок из Евангелия от Матфея о прощании Иисуса с учениками на горе.
— В связи с ослаблением карантинных мероприятий в Италии, на площадь Святого Петра могла попасть небольшая группа паломников, рассеянных по всей площади, сохраняя дистанцирование... Впервые после нескольких месяцев Папа Франциск благословлял не пустую площадь, - отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск призвал людей вместе помолиться за представителей СМИ, которые работают в период пандемии коронавируса.