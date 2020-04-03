Папа Римский Франциск призвал людей вместе помолиться за представителей СМИ, которые работают в период пандемии коронавируса.

Об этом Папа Римский написал в своем микроблоге в Twitter.

— Давайте вместе помолимся за всех тех, кто работает в средствах массовой информации, кто трудятся, чтобы донести до нас информацию, чтобы люди не оказались бы в полной изоляции, за тех, кто обучает наших детей. Мы молимся за всех, кто помогает нам выжить в это время изоляции, - написал Папа Франциск.

Напомним, что Папа Римский Франциск в пятницу, 27 марта, выступил с обращением к «Граду и миру» (Urbi et Orbi), в ходе которого помолился о завершении пандемии коронавируса.