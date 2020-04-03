|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|06:26
|Заход солнца:
|19:24
|Температура завтра:
|+16 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|06:29
|Заход солнца:
|19:33
|Температура завтра:
|+12 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.1 грн
|27.65 грн
|EUR
|29.2 грн
|29.86 грн
Папа Римский Франциск призвал людей вместе помолиться за представителей СМИ, которые работают в период пандемии коронавируса.
Об этом Папа Римский написал в своем микроблоге в Twitter.
— Давайте вместе помолимся за всех тех, кто работает в средствах массовой информации, кто трудятся, чтобы донести до нас информацию, чтобы люди не оказались бы в полной изоляции, за тех, кто обучает наших детей. Мы молимся за всех, кто помогает нам выжить в это время изоляции, - написал Папа Франциск.
Напомним, что Папа Римский Франциск в пятницу, 27 марта, выступил с обращением к «Граду и миру» (Urbi et Orbi), в ходе которого помолился о завершении пандемии коронавируса.
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
Папа Римский Франциск призвал людей вместе помолиться за представителей СМИ, которые работают в период пандемии коронавируса.
Об этом Папа Римский написал в своем микроблоге в Twitter.
— Давайте вместе помолимся за всех тех, кто работает в средствах массовой информации, кто трудятся, чтобы донести до нас информацию, чтобы люди не оказались бы в полной изоляции, за тех, кто обучает наших детей. Мы молимся за всех, кто помогает нам выжить в это время изоляции, - написал Папа Франциск.
Напомним, что Папа Римский Франциск в пятницу, 27 марта, выступил с обращением к «Граду и миру» (Urbi et Orbi), в ходе которого помолился о завершении пандемии коронавируса.