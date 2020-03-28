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Папа Римский Франциск в пятницу, 27 марта, выступил с обращением к «Граду и миру» (Urbi et Orbi), в ходе которого помолился о завершении пандемии коронавируса.
Традиционно заполненная туристами площадь перед собором была пуста. Доступ к ней закрыли до 3 апреля из-за распространения коронавируса, сообщает Vatican News.
Папа Франциск сравнил происходящее в мире с наступившим вечером, когда сгущается тьма.
— Уже несколько недель кажется, что наступил вечер. Тьма сгустилась над нашими площадями, улицами и городами, она овладела нашей жизнью, наполнив все оглушительной тишиной и горестной пустотой, парализующей все, что она встречает на своем пути, — сказал понтифик.
Он прочел отрывок из Евангелия от Марка о том, как Иисус Христос усмирил бурю, в которую Он и Его ученики попали, перебираясь в лодке через море.
— Господи, благослови мир, дай здоровья нашим телам и успокой наши сердца. Попроси нас не страшиться. Но наша воля слаба, и мы робки. Но ты, Господи, не оставляй нас во власти бури, — сказал папа.
По его словам, сейчас люди осознали, что все находятся в одинаковом положении.
— Мы поняли, что находимся в одной лодке. Мы все уязвимы и дезориентированы, но в то же время мы все важны и нужны, мы все должны держаться вместе... На этой лодке мы все, — сказал понтифик.
Традиционно папа выступает с Urbi et Orbi на Рождество и Пасху, на церемонии своей интронизации, в редких случаях - чтобы благословить паломников.
Всем верующим, виртуально присоединившимся к молитве, понтифик предоставил индульгенцию - освобождение от последствий греха.
Напомним, в течение последних суток в Италии от коронавирусной инфекции скончались 969 человек. Общее число жертв COVID-19 в стране составило 9 134 человека.
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Папа Римский Франциск в пятницу, 27 марта, выступил с обращением к «Граду и миру» (Urbi et Orbi), в ходе которого помолился о завершении пандемии коронавируса.
Традиционно заполненная туристами площадь перед собором была пуста. Доступ к ней закрыли до 3 апреля из-за распространения коронавируса, сообщает Vatican News.
Папа Франциск сравнил происходящее в мире с наступившим вечером, когда сгущается тьма.
— Уже несколько недель кажется, что наступил вечер. Тьма сгустилась над нашими площадями, улицами и городами, она овладела нашей жизнью, наполнив все оглушительной тишиной и горестной пустотой, парализующей все, что она встречает на своем пути, — сказал понтифик.
Он прочел отрывок из Евангелия от Марка о том, как Иисус Христос усмирил бурю, в которую Он и Его ученики попали, перебираясь в лодке через море.
— Господи, благослови мир, дай здоровья нашим телам и успокой наши сердца. Попроси нас не страшиться. Но наша воля слаба, и мы робки. Но ты, Господи, не оставляй нас во власти бури, — сказал папа.
По его словам, сейчас люди осознали, что все находятся в одинаковом положении.
— Мы поняли, что находимся в одной лодке. Мы все уязвимы и дезориентированы, но в то же время мы все важны и нужны, мы все должны держаться вместе... На этой лодке мы все, — сказал понтифик.
Традиционно папа выступает с Urbi et Orbi на Рождество и Пасху, на церемонии своей интронизации, в редких случаях - чтобы благословить паломников.
Всем верующим, виртуально присоединившимся к молитве, понтифик предоставил индульгенцию - освобождение от последствий греха.
Напомним, в течение последних суток в Италии от коронавирусной инфекции скончались 969 человек. Общее число жертв COVID-19 в стране составило 9 134 человека.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль