Папа Римский Франциск в пятницу, 27 марта, выступил с обращением к «Граду и миру» (Urbi et Orbi), в ходе которого помолился о завершении пандемии коронавируса.

Традиционно заполненная туристами площадь перед собором была пуста. Доступ к ней закрыли до 3 апреля из-за распространения коронавируса, сообщает Vatican News.

Папа Франциск сравнил происходящее в мире с наступившим вечером, когда сгущается тьма.

— Уже несколько недель кажется, что наступил вечер. Тьма сгустилась над нашими площадями, улицами и городами, она овладела нашей жизнью, наполнив все оглушительной тишиной и горестной пустотой, парализующей все, что она встречает на своем пути, — сказал понтифик.

Он прочел отрывок из Евангелия от Марка о том, как Иисус Христос усмирил бурю, в которую Он и Его ученики попали, перебираясь в лодке через море.

— Господи, благослови мир, дай здоровья нашим телам и успокой наши сердца. Попроси нас не страшиться. Но наша воля слаба, и мы робки. Но ты, Господи, не оставляй нас во власти бури, — сказал папа.

По его словам, сейчас люди осознали, что все находятся в одинаковом положении.

— Мы поняли, что находимся в одной лодке. Мы все уязвимы и дезориентированы, но в то же время мы все важны и нужны, мы все должны держаться вместе... На этой лодке мы все, — сказал понтифик.

Традиционно папа выступает с Urbi et Orbi на Рождество и Пасху, на церемонии своей интронизации, в редких случаях - чтобы благословить паломников.

Всем верующим, виртуально присоединившимся к молитве, понтифик предоставил индульгенцию - освобождение от последствий греха.

Напомним, в течение последних суток в Италии от коронавирусной инфекции скончались 969 человек. Общее число жертв COVID-19 в стране составило 9 134 человека.