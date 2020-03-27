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В течение последних суток в Италии от коронавирусной инфекции скончались 969 человек. Общее число жертв COVID-19 в стране составило 9 134 человека.
Это самый высокий ежедневный прирост смертности в мире с начала вспышки COVID-19. Предыдущим дневным максимумом было 793 летальных случая - в субботу, 21 марта, отмечает ANSA.
В агентство гражданской защиты сообщили, что за сутки коронавирусом заразились 4401 человек. В четверг число новых заражений COVID-19 было выше - 4492 человек. Выздоровели - 589 человек за последние сутки, тогда как в четверг от коронавируса выздоровели 999 человек.
В настоящее время в Италии коронавирусом инфицировано 66 414 человек. При этом 10 950 - выздоровели.
Общее число людей, инфицированных COVID-19 в Италии, включая умерших и выздоровевших, составляет 86 498 человек.
Таким образом, по количеству случаев коровирусной инфекции Италия обогнала Китай (81 897 случаев) и США (86 102).
Ранее сообщалось, что в Италии 101-летний мужчина выздоровел от коронавируса и был выписан из больницы домой.
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В течение последних суток в Италии от коронавирусной инфекции скончались 969 человек. Общее число жертв COVID-19 в стране составило 9 134 человека.
Это самый высокий ежедневный прирост смертности в мире с начала вспышки COVID-19. Предыдущим дневным максимумом было 793 летальных случая - в субботу, 21 марта, отмечает ANSA.
В агентство гражданской защиты сообщили, что за сутки коронавирусом заразились 4401 человек. В четверг число новых заражений COVID-19 было выше - 4492 человек. Выздоровели - 589 человек за последние сутки, тогда как в четверг от коронавируса выздоровели 999 человек.
В настоящее время в Италии коронавирусом инфицировано 66 414 человек. При этом 10 950 - выздоровели.
Общее число людей, инфицированных COVID-19 в Италии, включая умерших и выздоровевших, составляет 86 498 человек.
Таким образом, по количеству случаев коровирусной инфекции Италия обогнала Китай (81 897 случаев) и США (86 102).
Ранее сообщалось, что в Италии 101-летний мужчина выздоровел от коронавируса и был выписан из больницы домой.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль