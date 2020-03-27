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В Италии 101-летний мужчина выздоровел от коронавируса и был выписан из больницы домой.
Об этом пишет Европейская правда.
На прошлой неделе пациента госпитализировали в больницу Римини с положительным результатом анализа на коронавирус.
— Господин П. из Римини родился в 1919 году, в разгар другой трагической мировой пандемии. Он видел все: голод, боль, прогресс, кризис и восстановление. Перейдя 100-летний рубеж, судьба поставила перед ним этот новый вызов, невидимый и ужасный одновременно, - отметила заместитель мэра.
По словам Лесу, в четверг утром она узнала, что пациента выписали из больницы и семья увезла его домой.
— Надежда на будущее для всех нас - в организме человека, которому больше ста лет, в то время как печальные хроники этих недель ежедневно сообщают о вирусе, который особенно поражает пожилых людей. Он это сделал. Господин П. сделал это. Научил, что даже в 101 год будущее еще не предначертано, - отметила чиновница.
Напомним, в материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 55 новых случаев заражения коронавирусом, из них 54 — у людей, прибывших из-за рубежа, один — внутри страны, в провинции Чжэцзян.
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В Италии 101-летний мужчина выздоровел от коронавируса и был выписан из больницы домой.
Об этом пишет Европейская правда.
На прошлой неделе пациента госпитализировали в больницу Римини с положительным результатом анализа на коронавирус.
— Господин П. из Римини родился в 1919 году, в разгар другой трагической мировой пандемии. Он видел все: голод, боль, прогресс, кризис и восстановление. Перейдя 100-летний рубеж, судьба поставила перед ним этот новый вызов, невидимый и ужасный одновременно, - отметила заместитель мэра.
По словам Лесу, в четверг утром она узнала, что пациента выписали из больницы и семья увезла его домой.
— Надежда на будущее для всех нас - в организме человека, которому больше ста лет, в то время как печальные хроники этих недель ежедневно сообщают о вирусе, который особенно поражает пожилых людей. Он это сделал. Господин П. сделал это. Научил, что даже в 101 год будущее еще не предначертано, - отметила чиновница.
Напомним, в материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 55 новых случаев заражения коронавирусом, из них 54 — у людей, прибывших из-за рубежа, один — внутри страны, в провинции Чжэцзян.