В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 55 новых случаев заражения коронавирусом, из них 54 — у людей, прибывших из-за рубежа, один — внутри страны, в провинции Чжэцзян.

Об этом сообщил Госкомздрав КНР, передает «Интерфакс-Украина».

Из «ввезенных» случаев заболевания в городах центрального подчинения Пекине и Тяньцзине выявлено по четыре, Шанхае — 17. В провинциях Гуандун — 12, Чжэцзян и Фуцзянь — по три, Шаньдун и Юньнань — по два, Ляонин, Цзянсу, Сычуань и Шэньси — по одному, автономном районе Внутренняя Монголия — три. Всего насчитывается 595 инфицированных, прибывших в Китай из-за границы.

За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались пять человек, все — в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции.

С декабря число жертв коронавируса в стране составил 3,292 тыс. человек, зарегистрировано 81,340 тысяч случаев заболевания. Из них в Хубэе скончались 3174 тысяч, заболели 67801 тысяч.

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения 3460 тысяч человек, состояние 1 тысячи больных оценивается как тяжелое.

В то же время, почти 75 тысяч человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 738 случаев заболевания: в Гонконге — 453 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао — 33, на Тайване — 252 (два случая смерти).

Ранее сообщалось, что от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19, в мире умерли 24 057 человек.

Также стало известно, что США вышли на первое место по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией, обогнав Италию и Китай.