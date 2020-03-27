|Скорость ветра:
|4.5 м/с
|Восход солнца:
|05:40
|Заход солнца:
|18:14
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|05:44
|Заход солнца:
|18:22
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.9 грн
|28.6 грн
|EUR
|30.1 грн
|31.25 грн
За время пандемии нового коронавируса, в США на COVID-19 заболели 82 404 человека. В то же время в Китае уже зафиксировано 81 782 случая заболевания, в Италии 80 589.
Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру
В США из 82 404 случаев заболевания 1178 человек умерло, 619 пациентов выздоровели.
В Китае из 81 782 заболевших 3291 умерло, 74 181 человек выздоровели.
В Италии из 80 589 случаев заражений на коронавирус 8215 больных умерло, 10 361 выздоровели.
Всего в мире, по данны центра, коронавирусом заразились более 500 тысяч человек.
Напомним, в Испании заявили о «фазе стабилизации» в борьбе с коронавирусом.
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль
За время пандемии нового коронавируса, в США на COVID-19 заболели 82 404 человека. В то же время в Китае уже зафиксировано 81 782 случая заболевания, в Италии 80 589.
Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру
В США из 82 404 случаев заболевания 1178 человек умерло, 619 пациентов выздоровели.
В Китае из 81 782 заболевших 3291 умерло, 74 181 человек выздоровели.
В Италии из 80 589 случаев заражений на коронавирус 8215 больных умерло, 10 361 выздоровели.
Всего в мире, по данны центра, коронавирусом заразились более 500 тысяч человек.
Напомним, в Испании заявили о «фазе стабилизации» в борьбе с коронавирусом.