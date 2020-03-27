За время пандемии нового коронавируса, в США на COVID-19 заболели 82 404 человека. В то же время в Китае уже зафиксировано 81 782 случая заболевания, в Италии 80 589.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

В США из 82 404 случаев заболевания 1178 человек умерло, 619 пациентов выздоровели.

В Китае из 81 782 заболевших 3291 умерло, 74 181 человек выздоровели.

В Италии из 80 589 случаев заражений на коронавирус 8215 больных умерло, 10 361 выздоровели.

Всего в мире, по данны центра, коронавирусом заразились более 500 тысяч человек.

Напомним, в Испании заявили о «фазе стабилизации» в борьбе с коронавирусом.