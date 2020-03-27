Испания вошла в «фазу стабилизации» в борьбе с коронавирусом.

Об этом заявил министр здравоохранения страны Сальвадор Илла, сообщает El Mundo.

По его словам, страна уже может приближаться к пику пандемии коронавируса.

Сальвадор Илла отметил, что данные за последние несколько дней указывают на изменение тренда, «хотя к такому выводу стоит относится с осторожностью». Это приводит экспертов к предположению о начале фазы стабилизации эпидемии коронавируса в стране.

Министр спрогнозировал, что самая большая нагрузка на систему здравоохранения страны придется на первые числа апреля, когда реанимационные отделения будут заполнены пациентами до отказа.

Сальвадор Илла сообщил, что правительство Испании потратило 509 млн евро на закупку у Китая защитных средств от коронавируса - масок, перчаток, диагностических тестов и респираторов, которые будут поступать в регионы течение следующих нескольких недель.

Он также подчеркнул, что еще рано говорить об ослаблении карантинных мер.

— Никто точно не знает, когда все завершится. У нас впереди тяжелые недели, — заявил Сальвадор Илла.

Ранее сообщалось, что с начала пандемии в Испании от коронавируса умерли по меньшей мере 1 517 постояльцев домов престарелых. Это больше трети общего числа умерших в стране.