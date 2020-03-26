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С начала пандемии в Испании от коронавируса умерли по меньшей мере 1 517 постояльцев домов престарелых.
Об этом сообщает радиостанция Cadena Ser.
Это больше трети общего числа умерших в стране. По состоянию на 26 марта, в Испании от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 4 089 человек.
— 37% от общего числа умерших от коронавируса — это пожилые люди, которые находились в домах престарелых, — говорится сообщении.
По данным Cadena Ser, в одном только регионе Мадрид зарегистрировали 1 065 летальных случаев в домах престарелых.
В правительстве Испании заявили, что все еще собирают данные по домам престарелых, и не могут ни подтвердить, ни опровергнуть это сообщение.
Напомним, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что четвертые сто тысяч заболеваний коронавирусом в мире произошли всего за два дня. По его словам, без агрессивных действий со стороны всех стран в мире могут умереть миллионы людей.
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С начала пандемии в Испании от коронавируса умерли по меньшей мере 1 517 постояльцев домов престарелых.
Об этом сообщает радиостанция Cadena Ser.
Это больше трети общего числа умерших в стране. По состоянию на 26 марта, в Испании от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 4 089 человек.
— 37% от общего числа умерших от коронавируса — это пожилые люди, которые находились в домах престарелых, — говорится сообщении.
По данным Cadena Ser, в одном только регионе Мадрид зарегистрировали 1 065 летальных случаев в домах престарелых.
В правительстве Испании заявили, что все еще собирают данные по домам престарелых, и не могут ни подтвердить, ни опровергнуть это сообщение.
Напомним, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что четвертые сто тысяч заболеваний коронавирусом в мире произошли всего за два дня. По его словам, без агрессивных действий со стороны всех стран в мире могут умереть миллионы людей.