С начала пандемии в Испании от коронавируса умерли по меньшей мере 1 517 постояльцев домов престарелых.

Об этом сообщает радиостанция Cadena Ser.

Это больше трети общего числа умерших в стране. По состоянию на 26 марта, в Испании от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 4 089 человек.

— 37% от общего числа умерших от коронавируса — это пожилые люди, которые находились в домах престарелых, — говорится сообщении.

По данным Cadena Ser, в одном только регионе Мадрид зарегистрировали 1 065 летальных случаев в домах престарелых.

В правительстве Испании заявили, что все еще собирают данные по домам престарелых, и не могут ни подтвердить, ни опровергнуть это сообщение.

Напомним, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что четвертые сто тысяч заболеваний коронавирусом в мире произошли всего за два дня. По его словам, без агрессивных действий со стороны всех стран в мире могут умереть миллионы людей.