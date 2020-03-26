Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус обратился к лидерам стран G20 и приветствовал их приверженность борьбе с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

— Вы собрались вместе, чтобы противостоять серьезнейшему кризису в здравоохранении нашего времени. Мы находимся в состоянии войны с вирусом, который угрожает посеять между нами раздор, если мы это позволим, — сказал Тедрос Адханом Гебрейесус.

Глава ВОЗ призвал лидеров G20 «бороться без оправданий и без сожалений», а также «благодарить страны, которые принимают меры и срочно просить их делать еще больше».

Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что четвертые сто тысяч заболеваний коронавирусом в мире произошли всего за два дня.

По его словам, без агрессивных действий со стороны всех стран в мире могут умереть миллионы людей.

— Пандемия COVID-19 ускоряется с экспоненциальной скоростью. Первые 100 тысяч случаев заняли 67 дней. Вторые - 11 дней. На третьи 100 тысяч ушло всего 4 дня. Четвертые - всего 2 дня. Без агрессивных действий во всех странах миллионы могут умереть, — заявил глава ВОЗ.

Ранее глава ВОЗ предупредил об ускорении распространения пандемии коронавируса.