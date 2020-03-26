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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус обратился к лидерам стран G20 и приветствовал их приверженность борьбе с пандемией коронавируса.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
— Вы собрались вместе, чтобы противостоять серьезнейшему кризису в здравоохранении нашего времени. Мы находимся в состоянии войны с вирусом, который угрожает посеять между нами раздор, если мы это позволим, — сказал Тедрос Адханом Гебрейесус.
Глава ВОЗ призвал лидеров G20 «бороться без оправданий и без сожалений», а также «благодарить страны, которые принимают меры и срочно просить их делать еще больше».
Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что четвертые сто тысяч заболеваний коронавирусом в мире произошли всего за два дня.
По его словам, без агрессивных действий со стороны всех стран в мире могут умереть миллионы людей.
— Пандемия COVID-19 ускоряется с экспоненциальной скоростью. Первые 100 тысяч случаев заняли 67 дней. Вторые - 11 дней. На третьи 100 тысяч ушло всего 4 дня. Четвертые - всего 2 дня. Без агрессивных действий во всех странах миллионы могут умереть, — заявил глава ВОЗ.
Ранее глава ВОЗ предупредил об ускорении распространения пандемии коронавируса.
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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус обратился к лидерам стран G20 и приветствовал их приверженность борьбе с пандемией коронавируса.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
— Вы собрались вместе, чтобы противостоять серьезнейшему кризису в здравоохранении нашего времени. Мы находимся в состоянии войны с вирусом, который угрожает посеять между нами раздор, если мы это позволим, — сказал Тедрос Адханом Гебрейесус.
Глава ВОЗ призвал лидеров G20 «бороться без оправданий и без сожалений», а также «благодарить страны, которые принимают меры и срочно просить их делать еще больше».
Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что четвертые сто тысяч заболеваний коронавирусом в мире произошли всего за два дня.
По его словам, без агрессивных действий со стороны всех стран в мире могут умереть миллионы людей.
— Пандемия COVID-19 ускоряется с экспоненциальной скоростью. Первые 100 тысяч случаев заняли 67 дней. Вторые - 11 дней. На третьи 100 тысяч ушло всего 4 дня. Четвертые - всего 2 дня. Без агрессивных действий во всех странах миллионы могут умереть, — заявил глава ВОЗ.
Ранее глава ВОЗ предупредил об ускорении распространения пандемии коронавируса.