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В мире с начала вспышки нового типа коронавируса COVID-19 зарегистрировано более 500 тысяч случаев заражения.
Об этом сообщил в четверг университет Джонса Хопкинса, передает «Интерфакс-Украина».
Согласно его подсчетам, число заразившихся в настоящее время — 510 тысяч 108 человек. За это время скончались около 23 тыс. человек.
Больше всего летальных исходов — в Италии. На втором месте — Испания, на третьем — китайская провинция Хубэй, откуда начала изначально распространяться инфекция. В таблицах университета по скончавшимся пациентам указываются данные по странам, за исключением Китая, в случае которого ведется статистика по отдельным провинциям.
Вылечили от коронавируса в мире уже около 120 тысяч человек.
Напомним, в Тернополе по состоянию на 20:00 26 марта подтверждены 24 случая COVID-19.
Ранее сообщалось, что два новых случая заболевания коронавирусом были зарегистрированы в Житомирской области в четверг, 26 марта.
Также в Киеве подтвердили семь новых случаев инфицирования Covid-19. Всего, на данный момент, известно о 47 больных в столице.
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В мире с начала вспышки нового типа коронавируса COVID-19 зарегистрировано более 500 тысяч случаев заражения.
Об этом сообщил в четверг университет Джонса Хопкинса, передает «Интерфакс-Украина».
Согласно его подсчетам, число заразившихся в настоящее время — 510 тысяч 108 человек. За это время скончались около 23 тыс. человек.
Больше всего летальных исходов — в Италии. На втором месте — Испания, на третьем — китайская провинция Хубэй, откуда начала изначально распространяться инфекция. В таблицах университета по скончавшимся пациентам указываются данные по странам, за исключением Китая, в случае которого ведется статистика по отдельным провинциям.
Вылечили от коронавируса в мире уже около 120 тысяч человек.
Напомним, в Тернополе по состоянию на 20:00 26 марта подтверждены 24 случая COVID-19.
Ранее сообщалось, что два новых случая заболевания коронавирусом были зарегистрированы в Житомирской области в четверг, 26 марта.
Также в Киеве подтвердили семь новых случаев инфицирования Covid-19. Всего, на данный момент, известно о 47 больных в столице.