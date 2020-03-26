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В Киеве подтвердили семь новых случаев инфицирования Covid-19. Всего, на данный момент, известно о 47 больных в столице.
Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.
«Заболели — 4 женщины в возрасте от 22 до 39 лет, двое мужчин — 48 и 62 лет и десятилетний мальчик», — написал Виталий Кличко.
Двое пациентов госпитализированы в Александровскую больницу столицы. Пятеро – на самоизоляции и лечатся дома под контролем врачей.
Ранее в Министерстве обороны Украины сообщили, что по состоянию на 26 марта 145 украинских военнослужащих находятся на карантине из-за подозрений на коронавирус.
Напомним, завтра, 27 марта, состоится внеочередное заседание сессии Николаевского областного совета, где депутаты рассмотрят вопрос о выделении из бюджета области денег на мероприятия по противодействию распространения коронавирусного заболевания COVID-19.
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В Киеве подтвердили семь новых случаев инфицирования Covid-19. Всего, на данный момент, известно о 47 больных в столице.
Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.
«Заболели — 4 женщины в возрасте от 22 до 39 лет, двое мужчин — 48 и 62 лет и десятилетний мальчик», — написал Виталий Кличко.
Двое пациентов госпитализированы в Александровскую больницу столицы. Пятеро – на самоизоляции и лечатся дома под контролем врачей.
Ранее в Министерстве обороны Украины сообщили, что по состоянию на 26 марта 145 украинских военнослужащих находятся на карантине из-за подозрений на коронавирус.
Напомним, завтра, 27 марта, состоится внеочередное заседание сессии Николаевского областного совета, где депутаты рассмотрят вопрос о выделении из бюджета области денег на мероприятия по противодействию распространения коронавирусного заболевания COVID-19.