Завтра, 27 марта, состоится внеочередное заседание сессии Николаевского областного совета, где депутаты рассмотрят вопрос о выделении из бюджета области денег на мероприятия по противодействию распространения коронавирусного заболевания COVID-19.

Соответствующее распоряжение сегодня, 26 марта, подписала глава облсовета Виктория Москаленко, сообщают НикВести.

Заседание пройдет в 13:00 в сессионном зале областного совета.

На рассмотрение сессии вынесено 4 вопроса: о внесении изменений в бюджет Николевской области в части финансирования мероприятий, направленных на предотвращение возникновению и распространению, локализацию и ликвидацию вспышки эпидемии или пандемии COVID-19; о внесении изменений в регламент облсовета в части особого характера работы в период карантина; о внесении изменений в целевую программу защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в части борьбы с коронавирусом; о внесении изменений в программу развития и поддержки учреждений здравоохранения области в части борьбы с коронавирусом.

Как известно, ранее глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко раскритиковала проект бюджета облгосадминистрации о распределении 90 миллионов гривен на строительство дорог и футбольных полей в условиях пандемии коронавируса.

В эфире телеканала НИС-ТВ глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко рассказала о предложениях по перераспределению бюджета, которые подали депутаты, однако облгосадминистрация, по ее словам, не приняла их во внимание.

— Мы подготовили свои правки в бюджет, и есть заявление глав фракций о том, что мы хотим видеть в проекте бюджета. Это принципиально, - сказала Виктория Москаленко.

Она зачитала перечень направлений, на которые депутаты хотят выделить финансирование из бюджета:

• обеспечение дополнительных доплат к зарплатам врачам, которые на момент вспышки пандемии будут задействованы в борьбе;

• обеспечение подвоза медицинских работников к соответствующим учреждениям здравоохранения;

• покупка 4 современных аппаратов искусственной вентиляции легких экспертного класса для инфекционной больницы; • покупка анализаторов ПЦР на 2 миллиона гривен; • покупка экспресс-тестов; • Финансирование каждого учреждения здравоохранения напрямую - по 200 тысяч гривен на закупку средств защиты, костюмов, масок; • Обеспечение подвоза людей, которые нуждаются в постоянном гемодиализе. — Это социальные проекты. Почему администрация с этим не соглашается? Как раз у них политика, не у меня. Потому что это подают депутаты, понимаете? А мы должны быть главными. Это абсолютно неправильно. Я думаю, что сегодня необходимо действительно в период очень непростых времен для нас объединиться. У меня сегодня был разговор с главой ОГА о том, что депутаты готовы собираться завтра. Не в субботу, не в воскресенье, не в понедельник, а завтра. Пожалуйста, Александр Васильевич, станьте лидером исполнительной ветви власти, внесите эти изменения. Не прислушивайтесь к тем, кто вам дает какие-то советы, мы видим, что они абсолютно неэффективны, эти советы. И кризис продолжается. Внесите изменения, в мы скажем, что действительно работаем на область. К тем 48 миллионам, которые предложила администрация, мы предлагаем еще эти позиции. Это еще плюс 10 миллионов гривен. И это остаток, который мы снимаем с тех строек, реконструкций и направляем именно на медицину. Сегодня есть позиция фракций и групп большинства, которые готовы поддержать такой проект. Я жду правки, я сказала Александру Васильевичу, пусть внесут правки, дают ответ. Я надеюсь, что будет внесен проект бюджета с этими правками, - сказала глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко.

Ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал депутатов Николаевского облсовета не затягивать и как можно скорее распределить деньги государственной субвенции на борьбу с распространением коронавируса, иначе область может лишится этих средств.