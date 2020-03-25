Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко раскритиковала проект бюджета облгосадминистрации о распределении 90 миллионов гривен на строительство дорог и футбольных полей в условиях пандемии коронавируса.

Об этом она сказала сегодня, 25 марта в ходе своего брифинга, пишут НикВести.

По словам Виктории Москаленко, Николаевская ОГА не серьезно подходила к угрозе коронавируса на территории области и не предпринимала никаких действий по предотвращению распространения инфекции.

— Облсовет и депутатский корпус начал готовиться к пандемии еще в начале марта. 6 марта 2020 года облсовет и я как глава начали бить в колокола и говорить о том, что нужно готовиться в связи с тем, что эпидемия пошла в Европу. Тогда представители облгосадминистрации, представители Владимира Зеленского (Президента Украины, - прим.) в области очень легкомысленно относились к заявлениям депутатского корпуса. Хорошо. Наступает 11 марта, есть обращение главврача инфекционной больницы — Светланы Федоровой. Я была на связи и поняла, что на уровне представителей центральной власти на местах ничего не делается. Облгосадминистрация уже месяц нам говорит о том, что есть резервный фонд и, в случае чего, его можно использовать, но деньги не использовались. У меня вопрос. Зачем сегодня созывать сессия, выделять деньги, если глава ОГА, представитель Зеленского в области заявил, что все хорошо, - сказала Виктория Москаленко.

Глава облсовета добавила, что в представленном ОГА проекте бюджета не предусмотрены средства на борьбу с инфекцией COVID-19 и депутаты отказываются от вынесения его на рассмотрение сессии облсовета.

— В проекте бюджета от областной государственной администрации, где распределяется 90 миллионов гривен свободных средств, нет ни одной копейки на Николаевский областной центр лечений инфекционных заболеваний. Нет ни одной копейки на нашу больницу. Ни одной копейки нет на поддержку врачей. Мы в срочном порядке вернули ОГА проект бюджета. Я дистанционно провела с большинством глав фракций, главами депутатских групп консультации по проекту бюджета. Большинство глав фракций и, соответственно, депутатов против того, что этот проект бюджета выносился на рассмотрение сессии, - рассказала Виктория Москаленко.

В частности, как рассказала Виктория Москаленко, фракции «Европейская Солидарность», «Наш край» «Украинское объединение патриотов», «Оппозиционная платформа «За життя» в Николаевском областном совете и большинство депутатов поддержали инициативу направить максимальное количество средств областного бюджета на предотвращение распространения коронавируса в области.

— Все депутаты высказали сегодня одну позицию: мы направляем деньги только на борьбу с пандемией и большинство денег на инфекционную больницу. Глава ОГА должен был выйти совершенно с другим проектом бюджета — на распределять 100 миллионов на УКСы (Управление капитального строительства, - прим.), не делать строительство футбольных полей, а четко определить направления борьбы с коронавирусом, - сказала Виктория Москаленко.

Напомним, что глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что депутаты облсовета настроены голосовать исключительно за распределение денег на медицинские учреждения и медработников во время карантина, вызванного распространением коронавируса в Украине.