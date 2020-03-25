Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что депутаты облсовета настроены голосовать исключительно за распределение денег на медицинские учреждения и медработников во время карантина, вызванного распространением коронавируса в Украине.

Об этом Виктория Москаленко заявила в видеообращении в Facebook.

Глава облсовета отметила, что за деньги из резервного фонда уже были куплены два аппарата искусственной вентиляции легких и депутаты дальше планируют поддерживать только распределение денег на медицину.

— За деньги областного резервного фонда приобретены и уже установлены два аппарата искусственной вентиляции легких, которые уже находятся в инфекционном центре. Также депутаты уже настроены на следующую позицию: остальные расходы и распределение бюджета сегодня не будет поддержано. Потому что мы действительно не знаем, что нас с вами ожидает буквально через месяц. Все остальные остатки средств сегодня остаются нераспределенными. Мы голосуем и поддерживаем только медицинские учреждения и медработников, - рассказала Виктория Москаленко.

Она добавила, что после окончания эпидемии «мы вернемся к бюджету», его распределению и необходимо будет пересмотреть областные программы, чтобы поддержать социально незащищенных людей, а также малый и средний бизнес.

— После того, как мы переживем эпидемию, а так и будет, мы возвращаемся к бюджету. Возможно, мы будем вынуждены делать просмотр всех областных программ, делать секвестр бюджета и учитывать в бюджете поддержку социально незащищенных людей, малого и среднего бизнеса. Поэтому на сегодняшний день депутатская позиция такова и я надеюсь, что она будет поддержана людьми, - подытожила Виктория Москаленко.

Ранее сообщалось, что депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин считает, что средства государственной субвенции, предусмотренные на ремонт дорог, нужно направить на предотвращение распространения коронавируса в Николаевской области.

Также Николаевская областная государственная администрация предложила облсовету внести правки в бюджет области, перераспределив 335,9 миллионов гривен.