Николаевская областная государственная администрация предложила облсовету внести правки в бюджет области, перераспределив 335,9 миллионов гривен.

Об этом свидетельствует пояснительная записка в проекту решения, который был опубликован на сайте ОГА в понедельник, 23 марта.

Планируется перераспределить 96,5 миллионов гривен свободного остатка областного бюджета, а также субвенций и остатков субвенций прошлого года. Общая сумма перераспределенных расходов по главным распорядителям средств составляет 335 миллионов 977 тысяч 782 гривен.

Управление здравоохранения получит 82,5 миллионов гривен. Из них 48,7 миллионов гривен - это деньги свободного остатка областного бюджета, которые предлагается направить на «обеспечение первоочередных расходов функционирования медучреждений, приобретение медицинского оборудования и мероприятия по предотвращению распространения на территории области заболевания на коронавирус.

Расходы общего фонда на медицину - 29 миллионов 668 тысяч гривен:

• лекарства (меронем, натрия хлорид 0,9%, реосорбилакт, охельтамивир) - 4,9 миллиона гривен;

• дезинфицирующие средства - 7 миллионов гривен;

• костюмы водонепронецаемые (20 тысяч штук), маски, перчатки - 11,5 миллионов гривен;

•хозяйственные товары на сумму 150 тысяч гривен для областного Центра медико-специальной экспертизы Николаевского облсовета, Николаевского областного бюро судебно-медицинской экспертизы облсовета и областной базы специальной медицинской поставки;

• продукты питания на сумму 200 тысяч гривен для «Николаевского областного Дома ребенка»;

• запчасти для МРТ в Николаевской областной клинической больнице на сумму 7 тысяч гривен;

• проведение текущего ремонт, поверка, техническое обслуживание медицинского оборудования на сумму 4,1 миллиона гривен;

• оплата услуг по транспортировке материальных ценностей для Николаевской областной базы спецпоставки на 50 тысяч гривен;

• обеспечение работы медкомиссии при областном комиссариате с 1 апреля на сумму 1,3 миллиона гривен.

Из средств специального фонда бюджета выделят 19,1 миллионов гривен:

• приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких (9 единиц) - 10,8 миллионов гривен, мониторов пациента (2 единиц) - 850 тысяч гривен, мониторов пациента с функцией капнографии (5 единиц) - 1,2 миллиона гривен для Николаевской областной базы специальной медицинской поставки.

• приобретение двух аппаратов искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательной станции, кислородного концентрата для областной клинической больницы на сумму 3,5 миллиона гривен;

• приобретение передвижного рентгенаппарата для областной детской клинической больницы за 750 тысяч гривен;

• покупка физиотерапевтического прибора BTL-CP для Николаевского областного центра медицинской реабилитации и спортивной медицины на сумму 300 тысяч гривен;

• приобретение аппарата искусственной вентиляции легких для Николаевского областного центра паллиативной помощи и интегрированных услуг за 1 миллион гривен;

• обеспечение софинансирования из областного бюджета расходов на создание телемедицинского центра в областной клинической больнице с филиалом в областной детской клинической больнице на сумму 680 тысяч гривен.

Таким образом, планируется приобрести 12 аппаратов искусственной вентиляции легких за счет бюджета Николаевской области, а также лекарства и средства защиты для врачей, что вероятно, ппригодятся в лечении больных на коронавирус, в случае их выявления в Николаевской области.

Кроме того, 22 миллиона гривен медицинской субвенции направят на приобретение оборудования в больницы Николаевской области, 11,7 миллионов на создание телемедицинского центра в областной больнице, 5,5 миллионов - на покупку 10 автомобилей для медиков в селах и телемедицинского оборудования коммунальным больницам в сельской местности.

27 миллионов гривен направят для обеспечения Южноукраинского пункта постоянного базирования Николаевского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф средствами медицинского назначения, защитной одеждой, средствами защиты органов дыхания, дезинфицирующими средствами.

Что касается других распорядителей средств бюджета, то Департаменту образования направят 96,8 миллионов гривен, 41,3 миллиона гривен из которых - по программе «Новая украинская школа»; Управлению капитального строительства выделят 105 миллионов гривен, 54,7 миллионов гривен из которых направят на строительство и ремонт 10 амбулаторий в селах, 38,9 миллионов гривен - на капремонт радиологического корпуса областного онкодиспансера; Управлению инфраструктуры выделят 43,6 миллионов гривен на ремонт и содержание дорог; Департаменту финансов - 5,6 миллионов на пополнение резервного фонда; Управлению по вопросам гражданской защиты населения - 2 миллиона гривен.

По информации НикВести, бюджетную сессию Николаевского областного совета планируют провести в пятницу, 25 марта. Однако, до этого этот вопрос должна рассмотреть профильная бюджетная комиссия облсовета, заседание которой запланировано на завтра.

Напомним, глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что Николаевская область готова к возможной вспышке коронавируса, а медики обеспечены всем необходимым. Однако, в Николаевской областной инфекционной больнице, которая определена как базовая на случай вспышки заболеваний на коронавирус в регионе, есть только 2 аппарата искусственной вентиляции легких среднего класса, а нужно 6 аппаратов высокого класса.