Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал депутатов Николаевского облсовета не затягивать и как можно скорее распределить деньги государственной субвенции на борьбу с распространением коронавируса, иначе область может лишится этих средств.

Об этом шла речь во время брифинга в Николаевской ОГА о ситуации с коронавирусом.

Как известно, на вчерашней бюджетной комиссии планировалось согласовать распределение 336 миллионов гривен из бюджета Николаевской области. Из них на борьбу с коронавирусом предполагалось 48 миллионов гривен. Однако, депутаты не смогли собраться, чтобы принять поправки.

Мэр обратился к депутатам облсовета с просьбой решить споры между собой и собраться на комиссию по вопросам бюджета, чтобы распределить средства. Он добавил, что в противном случае область потеряет выделенные деньги и над депутатами «будут смеяться».

— Уважаемые депутаты областного совета, я очень редко влезаю в работу областных органов государственной власти и органов местного самоуправления, но я прошу вас. Соберитесь пожалуйста на комиссию (бюджетную - прим). распределите средства. Если у вас есть по этому поводу какие-то споры, то решите их публично или непублично, но дайте возможность использовать деньги государственной субвенции. Этого ожидают города областного подчинения, этого ожидают громады. Если вы сейчас поставите на первую линию свои амбиции политические или личные, то эти средства просто пойдут от вас и над вами все будут смеяться как над людьми, которые потеряли финансовый ресурс, - отметил Александр Сенкевич.

Городской голова рассказал, что в скором времени в Украине Кабмин намерен забрать у регионов деньги госсубвенций, которые ещё не распределены.

— Был селектор с президентом и премьер-министром. Коротко: денег в стране будет меньше, так как некоторые предприятия не работают. Разгар эпидемии впереди. Финансирование будет сниматься со всех статей, которые являются или неэффективно использованными, или которые еще не использованы. Это означает и субвенции, которые были розданы на места, по областям и которые до сих пор не использованы. Не используются деньги - значит они не нужны, - подытожмл Александр Сенкевич.

Также глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник считает, что депутаты облсовета должны объединиться для помощи в борьбе с распространением коронавирусного заболевания.

Ранее сообщалось, что Виктория Москаленко раскритиковала проект бюджета облгосадминистрации о распределении 90 миллионов гривен на строительство дорог и футбольных полей в условиях пандемии коронавируса.

Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что депутаты облсовета настроены голосовать исключительно за распределение денег на медицинские учреждения и медработников во время карантина, вызванного распространением коронавируса в Украине.

Также Виктория Москаленко возмутилась, тем что управление здравоохранения Николаевской ОГА замалчивает проблему нехватки аппаратов искусственной вентиляции легких.