Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник считает, что депутаты облсовета должны объединиться для помощи в борьбе с распространением коронавирусного заболевания.

Об этом он заявил сегодня, 25 марта, во время заседания членов бюджетной комиссии Николаевского облсовета по вопросу перераспределения денег бюджета, в том числе и на мероприятия по противодействию распространения коронавируса на территории региона, сообщают НикВести.

— Я полностью знаю ситуацию, которая сложилась с облсоветом и непосредственно с главой облсовета. Я скажу так: для меня нет вещей, которые я могу не простить, закрыть на них глаза или просто не обращать внимания. поэтому, когда стоит вопрос безопасности области и всей страны, я полностью поддерживаю президента Украины о том, что время политических разногласий и время каких-то личных амбиций должно уйти в сторону. Все должны объединиться в один большой целостный механизм для поддержки наших медиков и наших людей, которые пожилого возраста не имеют доступ до рынков, самого элементарного, где купить продукты, и подобных вещей. Мы, как областная государственная администрация, на сегодняшний день работаем 24/7. Сегодня была надежда, что люди, которые должны быть на комиссии, они сегодня отсутствуют и парализовали работу области и всей медицины. И для меня лично это… у меня нет слов дать оценку таким людям, - сказал Александр Стадник.

Он отметил. Что речь идет о депутатах Владимире Фроденко, Александре Бондаре и Сергее Наказенко, которые отсутствовали сегодня на заседании комиссии.

— Вот трем этим областным депутатам вся обалсть говрит спасиьо и передает привет, большой привет, - сказал Александр Стадник.

Также, пристыдив депутатов облсовета, он отметил, что бизнес помогает власти в борьбе с коронавирусом.

— Если бизнес области подставил плечо, стал в одну вертикаль, кто как помогает, и это не депутаты, это бизнес. И они работают, как один большой механизм для нас всех, тех людей, которые завтра могут оказаться без самого простого - супового набора или набора жизненной необходимости, мы уже даже над этим работаем, как им доставлять продукты. нО самое главное - в законодательном плане решитьвопросы, которые разблокируют финансирование этих вещей. А мы что сегодня получили? Мы получили дискуссию, мы сегодня дали области информацию: что в бюджет входило, какая сумма, на какие цели, ответили вам на все вопросы, что это не хотелки, как это подается в СМИ, что это не какие-то ненужные деньги, для которых сейчас не время. Но сегодня 96 миллионов - нужны эти деньги, чтобы жизнь не остановилась и, самое главное, шла продуктивная борьба, - сказал глава Николаевской ОГА.

Ранее сообщалось, что глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что депутаты облсовета настроены голосовать исключительно за распределение денег на медицинские учреждения и медработников во время карантина, вызванного распространением коронавируса в Украине.

Напомним, глава бюджетной комиссии Николаевского областного совета Федор Барна обвинил главу облсовета Викторию Москаленко в том, что якобы из-за нее не может состояться заседание профильной комиссии для согласования вопроса о перераспределении бюджета области, одним из пунктов которого - средства на борьбу с коронавирусом.

Ранее глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко возмутилась, тем что управление здравоохранения Николаевской ОГА замалчивает проблему нехватки аппаратов искусственной вентиляции легких.