Глава бюджетной комиссии Николаевского областного совета Федор Барна обвинил главу облсовета Викторию Москаленко в том, что якобы из-за нее не может состояться заседание профильной комиссии для согласования вопроса о перераспределении бюджета области, одним из пунктов которого - средства на борьбу с коронавирусом.

Соответствующее заявление Федор Барна сделал сегодня, 25 марта, сообщают НикВести.

Отметим, что сегодня должно было состояться заседание бюджетной комиссии Николаевского облсовета, однако на заседании не было необходимого количества депутатов, чтобы принять какое-то решение.

— Ответственно заявляю, что глава областного совета вчера и позавчера категорически запретила аппарату обзванивать и приглашать депутатов. Более того, заблокировала… Елены Вячеславовны нет сегодня на работе. Она боится быть уволенной, и не пришла на работу. Это диверсия. Это основания для ГБР рассмотреть вопрос…, - сказал Федор Барна.

При этом, он отметил, что глава облсовета Виктория Москаленко отсутствовала на работе.

Ранее сообщалось, что Николаевская областная государственная администрация предложила облсовету внести правки в бюджет области, перераспределив 335,9 миллионов гривен. Управление здравоохранения получит 82,5 миллионов гривен. Из них 48,7 миллионов гривен - это деньги свободного остатка областного бюджета, которые предлагается направить на «обеспечение первоочередных расходов функционирования медучреждений, приобретение медицинского оборудования и мероприятия по предотвращению распространения на территории области заболевания на коронавирус.

Напомним, ранее глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко возмутилась, тем что управление здравоохранения Николаевской ОГА замалчивает проблему нехватки аппаратов исскуственной вентиляции легких.