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Об этом заявил главный государственный санитарный врач Минобороны Сергей Моргун.
По его словам, в рядах Вооруженных сил Украины не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.
– Количество личного состава, у которых заканчивается срок изоляции в ближайшие 5 суток составляет 48 человек, — добавил он.
Напомним, в Березанском районе на сегодняшний день отсутствуют аппараты искусственной вентиляции лёгких, которые необходимы при лечении коронавирусной инфекции COVID-19.
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Об этом заявил главный государственный санитарный врач Минобороны Сергей Моргун.
По его словам, в рядах Вооруженных сил Украины не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.
– Количество личного состава, у которых заканчивается срок изоляции в ближайшие 5 суток составляет 48 человек, — добавил он.
Напомним, в Березанском районе на сегодняшний день отсутствуют аппараты искусственной вентиляции лёгких, которые необходимы при лечении коронавирусной инфекции COVID-19.