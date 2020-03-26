Об этом заявил главный государственный санитарный врач Минобороны Сергей Моргун.

По его словам, в рядах Вооруженных сил Украины не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.

– Количество личного состава, у которых заканчивается срок изоляции в ближайшие 5 суток составляет 48 человек, — добавил он.

Напомним, в Березанском районе на сегодняшний день отсутствуют аппараты искусственной вентиляции лёгких, которые необходимы при лечении коронавирусной инфекции COVID-19.