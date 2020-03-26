В Березанском районе на сегодняшний день отсутствуют аппараты искусственной вентиляции лёгких, которые необходимы при лечение коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом в комментарии НикВести рассказал депутат Березанского районного совета Андрей Гроза.

По его словам, на сегодняшний день район не обеспечен не только аппаратами ИВЛ, но и медицинскими масками, защитными костюмами и антисептическими средствами.

— Нету. Вообще нету. У нас ничего нет: ни масок для медиков, я уже не говорю о масках для населения, ни средств защиты для медиков, я имею ввиду очки, защитные костюмы. У нас медицина не готова к коронавирусу. Если завтра что-то стрельнет здесь, если врачи подцепят болячки, то через неделю у нас некому будет принимать пациентов — по улицам трупы лежать будут, - сказал Андрей Гроза.

Также он отметил, что на сегодняшний день Николаевская область получила государственную помощь в виде масок и антисептиков, однако направят ли какую-то ее часть в Березанский район — неизвестно.

— У нас область получила помощь со стороны государства — были закуплены маски, защитные средства и все остальное. Как это будет распределяться областью — неизвестно. Что попадет в Березанский район тоже неизвестно. На сегодняшний день нет никаких данных, - сказал Андрей Гроза.

Напомним, что Вознесенская городская больница на сегодняшний день укомплектована 7 аппаратами искусственной вентиляции лёгких.