Вознесенская городская больница на сегодняшний день укомплектована 7 аппаратами искусственной вентиляции лёгких.

Об этом в комментарии НикВести рассказал мэр Вознесенска Виталий Луков.

— У нас есть 7 аппаратов искусственной вентиляции легких. Если сравнивать с Николаевской инфекционной больницей, то вы понимаете… Если мы купим еще один, который стоит порядка миллиона гривен, то это не спасет ситуацию. Совсем. Людей у нас есть кому обслуживать и реанимация у нас хорошая, - сказал Виталий Луков.

Также он добавил, что для врачей Вознесенска за внебюджетные средства в ближайшее время будут приобретены средства защиты, который необходимы медработникам.

— Дело в том, что наша больница обеспечена. Мы организовались по-другому и в течение нескольких дней у всех наших врачей будут средства защиты. У нас есть деньги. Раньше мы перечислили миллион на медикаменты. Но целом, да, мы обеспечим врачей халатами, комбинезонами, масками, респираторами как за бюджетные, так и за внебюджетные средства, - сказал мэр Вознесенска.

При этом Виталий Луков рассказал, что в Вознесенске создали благотворительный фонд, средства которого будут направлены на обеспечение врачей всем необходимым на период карантина в городе.

— Тут надо без паники, не спеша, по мере развития ситуации реагировать. Мы создали благотворительный фонд, мы собираем 300 тысяч сами и еще 100 тысяч нам еще дают доноры. У нас будет 400 тысяч гривен, которые мы сможем направить куда угодно: питание, подвоз и так далее, - сказал Виталий Луков.

При этом он отметил, что помимо препаратов и медоборудования, необходимых для борьбы с коронавирусом, в Вознесенске остро стоит вопрос покупки инсулина, в котором, по словам мэра, на сегодняшний день нуждается 400 человек.

— Вот мне еще вчера главврач говорит, что нам нужно миллион гривен на инсулин. Это 400 человек, которые могут умереть. Если от коронавируса у меня еще ни один не умер, то от инсулина 400 могут. Теоретически мы к этому готовы, но я поддерживаю, что сейчас надо сделать нормально центр Николаев. Надо сохранять спокойствие и призывать людей сидит в каранин дома. Это моя самая главная ответственность сегодня, - сказал Виталий Луков.

Напомним, что аграрная компания «Нибулон» и торговый центр «Эпицентр» закупят для больниц Николаева более 15 аппаратов искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты – маски и дезинфицирующие жидкости.