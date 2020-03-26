Два новых случая заболевания коронавирусом были зарегистрированы в Житомирской области в четверг, 26 марта.

Об этом в Facebook сообщил глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко.

«Только что получил информацию о том, что в Бердичеве и Малине обнаружили новые зарегистрированные случаи Covid-19. В обоих случаях определены контактные лица», — написал Виталий Бунечко.

В Бердичеве заболевание диагностировано у мужчины 1972 года рождения. Перед госпитализацией ему был сделан быстрый тест, который не обнаружил коронавирус. Пациент был госпитализирован 23 марта в инфекционное отделение Бердичевской городской больницы, до этого был на самоизоляции.

В Малине коронавирус обнаружен у мужчины 1964 года рождения.

«Поступил в Малинскую городскую больницу 25 марта, до этого наблюдался у частного семейного врача. На момент обращения к врачу проявления болезни не проявлялись. Из-за ухудшения его состояния направлен в инфекционное отделение», — рассказал Виталий Бунечко.

Напомним, в Киеве подтвердили семь новых случаев инфицирования Covid-19. Всего, на данный момент, известно о 47 больных в столице.