В Тернополе по состоянию на 20:00 26 марта подтверждены 24 случая COVID-19.

Об этом сообщает Тернопольский штаб борьбы с коронавирусом в Facebook.

«21 больных СОVID-19 — в Монастырском районе, 1 — летальный. СОVID-19 подтвержден у одиннадцатилетнего ребенка и его мамы с Монастыриского района, которые находятся в Тернопольской городской детской больнице, а также у 9 медиков из Монастырского района», — отмечается в сообщении.

Также подтверждено заболевание у 57-летнего жителя города Залищики, которого госпитализировали в Тернопольскую больницу скорой помощи. По одному случаю в Тернополе и в Золотом Потоке Бучацкого района.

Напомним, два новых случая заболевания коронавирусом были зарегистрированы в Житомирской области в четверг, 26 марта.

Также в Киеве подтвердили семь новых случаев инфицирования Covid-19. Всего, на данный момент, известно о 47 больных в столице.