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В Тернополе по состоянию на 20:00 26 марта подтверждены 24 случая COVID-19.
Об этом сообщает Тернопольский штаб борьбы с коронавирусом в Facebook.
«21 больных СОVID-19 — в Монастырском районе, 1 — летальный. СОVID-19 подтвержден у одиннадцатилетнего ребенка и его мамы с Монастыриского района, которые находятся в Тернопольской городской детской больнице, а также у 9 медиков из Монастырского района», — отмечается в сообщении.
Также подтверждено заболевание у 57-летнего жителя города Залищики, которого госпитализировали в Тернопольскую больницу скорой помощи. По одному случаю в Тернополе и в Золотом Потоке Бучацкого района.
Напомним, два новых случая заболевания коронавирусом были зарегистрированы в Житомирской области в четверг, 26 марта.
Также в Киеве подтвердили семь новых случаев инфицирования Covid-19. Всего, на данный момент, известно о 47 больных в столице.
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В Тернополе по состоянию на 20:00 26 марта подтверждены 24 случая COVID-19.
Об этом сообщает Тернопольский штаб борьбы с коронавирусом в Facebook.
«21 больных СОVID-19 — в Монастырском районе, 1 — летальный. СОVID-19 подтвержден у одиннадцатилетнего ребенка и его мамы с Монастыриского района, которые находятся в Тернопольской городской детской больнице, а также у 9 медиков из Монастырского района», — отмечается в сообщении.
Также подтверждено заболевание у 57-летнего жителя города Залищики, которого госпитализировали в Тернопольскую больницу скорой помощи. По одному случаю в Тернополе и в Золотом Потоке Бучацкого района.
Напомним, два новых случая заболевания коронавирусом были зарегистрированы в Житомирской области в четверг, 26 марта.
Также в Киеве подтвердили семь новых случаев инфицирования Covid-19. Всего, на данный момент, известно о 47 больных в столице.