От осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19, в мире умерли 24 057 человек.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, число заразившихся превышает 531,8 тыс.

Больше всего человек умерло в Италии — 8215. Как сообщает Corriere della Sera, за последние сутки умерли 712 человек. Очагом эпидемии в стране остаются регионы Ломбардия и Эмилия-Романья.

На втором месте по количеству жертв находится Испания — более 4 365 человек.

Следом за ней идет Китай, в котором умерли 3292 человек. За последние сутки в стране были зарегистрированы пять смертельных случаев — все из них произошли в провинции Хубэй, которая стала эпицентром распространения коронавируса.

Ранее стало известно, что США вышли на первое место по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией, обогнав Италию и Китай.