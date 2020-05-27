Об этом сообщает Громадське.

Ученые начали раскопки в октябре прошлого года, примерно за шесть месяцев они нашли остатки 60 мамонтов. По мнению ученых, ежемесячно они могут раскапывать остатки 10 мамонтов.

Раскопки проводят на берегу древнего озера Ксалтокан, которое уже исчезло. Ученые считают, что возле мелководного озера росло большое количество трав и тростника, что привлекало мамонтов, которые могли съесть 150 килограммов травы в день.

— Это был рай для них, — заверил один из археологов Санчес Нава.

Новые останки животных нашли в 10 километрах от мамонтовых ям, которые нашли в прошлом году. Предполагается, что две ямы выкопали люди 15 тысяч лет назад, чтобы поймать мамонтов. Археологи нашли в ямах остатки 14 мамонтов.

Ученые пока не нашли подтверждения того, что 60 мамонтов убили именно люди. Археологи предполагают, что животные увязли в болоте и погибли, или их съели другие животные. В то же время древние люди могли загонять мамонтов в болота, которые использовали, как природные ловушки.